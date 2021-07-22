Şükran isminin anlamı nedir? Şükran ne demek? Şükran adının özellikleri, analizi ve kökeni  

Şükran ismi Arapça kökenli bir isimdir. Şükran ismi iyilik bilme ve minnettarlık anlamlarına gelmektedir.

Şükran İsminin Anlamı Nedir? Şükran Ne Demek?

Türkiye’de yaklaşık 150 bin kişi tarafından kullanılan Şükran ismi sadece kadın ismidir ve ismin rengi pembedir. Şükran ismi gönül borcu, minnettarlık ve iyilik bilme anlamlarına gelmektedir.

Şükran İsminin Özellikleri

Girdikleri tüm ortamlara kısa sürede ayak uydururlar. Terbiyeli ve oldukça havalı kişiler arasında yer alırlar. Gönül dostu ve aşk insanı olarak bilinirler. İş hayatlarında en üst noktalarda hedefleri olan kişilerdir.

Şükran İsminin Analizi

Şükran ismi 6 harften oluşmakta ve ismin analizi şöyledir;

Ş: Üretken ve güçlü bir karakteri vardır. Hayal kurmayı ve hayalleri ile yaşamayı çok sever.

Ü: Durgun bir yapıya sahiptir ve işlerini ağırdan yapmayı tercih eder.

K: İş ve aşk hayatında oldukça iyidir. Çevresinde tanınan ve saygı duyulan birisidir.

R: Sert bir yapısı vardır.

A: Atılgan ve enerji yapıya sahiptir.

N: Sağduyulu ve özgüvenli yapısı vardır.

Şükran Adının Kökeni

Şükran adının kökeni Arapçadır.

Şükran İsminin Yanına Yakışan İsimler

Şükran isminin yanına yakışan kız isimleri; Şükriye, Şükufe, Şükren, Şükrüye, Şüküfe.

Şükran isminin yanına yakışan erkek isimleri; Şükrü, Şükür, Şükri, Şükrettin, Şükret.

Şükran İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.