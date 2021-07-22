Şükran isminin anlamı nedir? Şükran ne demek? Şükran adının özellikleri, analizi ve kökeni
Son yıllarda kız çocukları için en fazla tercih edilen isimlerden birisi Şükran ismidir. Şükran ismini kız çocukları için düşünen anne ve babalar, ismin anlamını, analizini ve kuranda geçip geçmediğini merak ediyor. Şükran isminin anlamı nedir? Şükran ne demek? Şükran ismi kuranda geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Şükran ismi Arapça kökenli bir isimdir. Şükran ismi iyilik bilme ve minnettarlık anlamlarına gelmektedir.
Şükran İsminin Anlamı Nedir? Şükran Ne Demek?
Türkiye’de yaklaşık 150 bin kişi tarafından kullanılan Şükran ismi sadece kadın ismidir ve ismin rengi pembedir. Şükran ismi gönül borcu, minnettarlık ve iyilik bilme anlamlarına gelmektedir.
Şükran İsminin Özellikleri
Girdikleri tüm ortamlara kısa sürede ayak uydururlar. Terbiyeli ve oldukça havalı kişiler arasında yer alırlar. Gönül dostu ve aşk insanı olarak bilinirler. İş hayatlarında en üst noktalarda hedefleri olan kişilerdir.
Şükran İsminin Analizi
Şükran ismi 6 harften oluşmakta ve ismin analizi şöyledir;
Ş: Üretken ve güçlü bir karakteri vardır. Hayal kurmayı ve hayalleri ile yaşamayı çok sever.
Ü: Durgun bir yapıya sahiptir ve işlerini ağırdan yapmayı tercih eder.
K: İş ve aşk hayatında oldukça iyidir. Çevresinde tanınan ve saygı duyulan birisidir.
R: Sert bir yapısı vardır.
A: Atılgan ve enerji yapıya sahiptir.
N: Sağduyulu ve özgüvenli yapısı vardır.
Şükran Adının Kökeni
Şükran adının kökeni Arapçadır.
Şükran İsminin Yanına Yakışan İsimler
Şükran isminin yanına yakışan kız isimleri; Şükriye, Şükufe, Şükren, Şükrüye, Şüküfe.
Şükran isminin yanına yakışan erkek isimleri; Şükrü, Şükür, Şükri, Şükrettin, Şükret.
Şükran İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçmiyor.