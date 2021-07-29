Songül isminin anlamı nedir? Songül ne demek? Songül adının özellikleri, analizi ve kökeni
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Songül ismi, Son ve Gül kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Son kelimesi öz Türkçe iken Gül sözcüğü dilimize Farsçadan geçmiştir. Genellikle son doğan kız çocuklarına konan bu ismin sözlük anlamı son açan güldür. Hem fonetik hem de manalı olduğu için bu isim sıklıkla tercih edilmektedir. Songül isminin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 180 bin kişi Songül ismini taşıyor.
Songül İsminin Anlamı Nedir? Songül Ne Demek?
Songül isminin üç farklı anlamı vardır:
İlk anlamı: Sonbahar mevsiminde açan gül
İkinci anlamı: Zor bulunan, nadir, nadide
Üçüncü anlamı: Kırmızı güllerden yapılmış taç
Songül İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Uğurlu sayısı: 4
Sembol rengi: Kırmızı ve sarı
Songül İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Songül isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Yardımsever.
2- Kimsenin kötülüğünü istemeyen, iyi niyetli.
3- Sağduyulu.
4- Fedakar.
5- Kibirden uzak, her zaman alçakgönüllü
Songül Adının Kökeni
Songül ismi öz Türkçe son ve Farsça gül kelimelerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Bu isim 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
Songül İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Gülay
2- Sema
3- İlkay
4- Gülfidan
5- Gülnaz
6- Gül Nihan
7- Ayşegül
8- Gülhan
9- Nihan
10- Güler
Songül İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Songül ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.