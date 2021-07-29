Songül isminin anlamı nedir? Songül ne demek? Songül adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 180 bin kişi Songül ismini taşıyor.

Songül İsminin Anlamı Nedir? Songül Ne Demek?

Songül isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk anlamı: Sonbahar mevsiminde açan gül

İkinci anlamı: Zor bulunan, nadir, nadide

Üçüncü anlamı: Kırmızı güllerden yapılmış taç

Songül İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 4

Sembol rengi: Kırmızı ve sarı

Songül İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Songül isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Yardımsever.

2- Kimsenin kötülüğünü istemeyen, iyi niyetli.

3- Sağduyulu.

4- Fedakar.

5- Kibirden uzak, her zaman alçakgönüllü

Songül Adının Kökeni

Songül ismi öz Türkçe son ve Farsça gül kelimelerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Bu isim 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Songül İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Gülay

2- Sema

3- İlkay

4- Gülfidan

5- Gülnaz

6- Gül Nihan

7- Ayşegül

8- Gülhan

9- Nihan

10- Güler

Songül İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Songül ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.