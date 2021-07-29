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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 05:23 | Son Güncelleme:

Songül isminin anlamı nedir? Songül ne demek? Songül adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Songül isminin anlamı nedir? Songül ne demek? Songül adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Songül ismi, Son ve Gül kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Son kelimesi öz Türkçe iken Gül sözcüğü dilimize Farsçadan geçmiştir. Genellikle son doğan kız çocuklarına konan bu ismin sözlük anlamı son açan güldür. Hem fonetik hem de manalı olduğu için bu isim sıklıkla tercih edilmektedir. Songül isminin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 180 bin kişi Songül ismini taşıyor.

 Songül İsminin Anlamı Nedir? Songül Ne Demek?

 Songül isminin üç farklı anlamı vardır:

 İlk anlamı: Sonbahar mevsiminde açan gül

 İkinci anlamı: Zor bulunan, nadir, nadide

 Üçüncü anlamı: Kırmızı güllerden yapılmış taç

 Songül İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 6

 Uğurlu sayısı: 4

 Sembol rengi: Kırmızı ve sarı

 Songül İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Songül isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yardımsever.

 2- Kimsenin kötülüğünü istemeyen, iyi niyetli.

 3- Sağduyulu.

 4- Fedakar.

 5- Kibirden uzak, her zaman alçakgönüllü

 Songül Adının Kökeni

 Songül ismi öz Türkçe son ve Farsça gül kelimelerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Bu isim 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

 Songül İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Gülay

 2- Sema

 3- İlkay

 4- Gülfidan

 5- Gülnaz

 6- Gül Nihan

 7- Ayşegül

 8- Gülhan

 9- Nihan

 10- Güler

 Songül İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Songül ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

 

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