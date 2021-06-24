Siyam Kedisi Nedir? Siyam Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Siyam kedisi; en eski kedi ırkları içerisindedir. Değişik kedilerin bir araya gelmemiş olup, safkan kedi ırkı olarak tanımlanabilir. İlk şekilde Tayland'da çıktığı bilinen bu ırk, Güneydoğu Asya ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Ortaya çıktığı zamanlarda Siyam şeklinde isimlendirilmiş olup, Siyam kedileri adını bu bölgeden almıştır.

Siyam Kedisi Nedir?

Yüzyıllardır siyam kedileri ''Saray Kedisi'' olarak anılmış olup siyam kralının sarayında yaşamı ve yalnızca ufak bir yerde bulunmuşlardır. İlk defa 1800'lü senelerde siyam kralının İngiltere'ye yapmış olduğu ziyarette iki tane siyam kedisini armağan şeklinde götürmesi, bu ırkın dünyaya yayılmasına yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra bu kedi ırkından bazıları; Himalaya, Havana, Oriental, Balinese ve Tonkinese şeklindedir.

Siyam Kedisi Kökeni

Siyam kedisinin kökeni; Güneydoğu Asya'dır.

Siyam Kedisi Fiziksel Özellikleri

Siyam kedisinin kilosu yaklaşık 5 ile 15 kilogram arasında farklılık gösterir. Bunun yanı sıra kuyruğu ince ve uzundur. Kulakları kısa olup, uç kısmı uzundur. Siyam kedisinin gövdesi kıvrak, orta irilikte ve kaslı olduğu söylenebilir.

Siyam Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

Siyam kedileri; üstün zekalı olup, duygusal, koruma içgüdüsü yüksek olan ve sakin bir kedi cinsidir. Sahipleri bir arada olmayı seven bu ırk, oyun oynamaya bayılır. Siyam kedileri yavrularını ve sahiplerini benimserler. Her zaman onların yanında olmayı ve onları korumayı isterler.

Siyam Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

Siyam kedisi; ağır kemik rahatsızlıkları, cücelik, kalça çıkığı, karaciğer büyümesi, dejaneratif eklem rahatsızlıkları, karaciğer büyümesi gibi birçok sayıda ciddi probleme yol açan limozal enzim eksikliğiyle çok sık karşılaşılmaktadır.

Siyam Kedisi Bakımı

Siyam kedisi; sağlıklı bir ömür sürmeleri adına sürekli bakım uygulamalarının yapılması çok önemlidir. Siyam kedisini düzenli taramak, kaliteli mamalar ve yaşına ideal diyet uygulamalarını yaptırmak önemlidir. Tırnak bakımının düzenli aralıklarla yapılması, kedi sağlığı açısından önemli olacaktır.

Siyam Kedisi Nasıl Yıkanır?

Duş almayı sevmeyen siyam kedileri, sıcak havalarda ılık bir banyo yaptırılması gerekir.

Siyam Kedisi Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Tüy kesimi adına hafta içinde birkaç defa tarama yapılması yeterli olacaktır. Bu şekilde Siyam kedileri ölü tüylerden arınacaktır.

Siyam Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Siyam kedileri; ortalama şekilde 14 ile 20 yaş arasında yaşayabilirler. Bu yaş aralıklarının insan ömrüne karşılığı 100 olarak belirtilmiştir.

Siyam Kedisi Nasıl Eğitilir?

Siyam kedileri; sahiplerinin ne istediklerini oldukça hızlı kavramakla beraber, kimi durumlarda bu arzulara cevap vermeyi reddederler. Çok zeki olmalarından ötürü olayları hızlı kavrayarak, karşılık vermelerine katkı sağlarlar. Genellikle bu karşılık çoğu kez sesli olur. Siyam kedileri eğitilirken; asla ona bağırılmamalıdır. Güvendikleri kişilerin onlara seslerini yükseltmesi, vurması, kötü davranması gibi olaylara çok tepki verirler.

Siyam kedileri böyle bir durumda; direkt küsebilir ve uzunca bir süre boyunca da küs kalabilirler. Yumuşak yaklaşımla kendisinden isteneni anlaması sağlamak önemlidir. Eğer istenilen yapılmıyorsa, daha sonra uğraşılması gerekir ve bu süre belli bir aralık boyunca rafa kaldırılmalıdır.

Siyam Kedisi Renkleri

Siyam kedisi renkleri; seal point, blue point, chocolate point, lilac point şeklindedir.

Siyam Kedisi Mama Önerisi

Siyam kedisi mama önerileri arasında; düşük tahıllı tavuklu yetişkin maması, narlı ve tavuklu tahılsız yetişkin maması olarak belirtilebilir.