Siyam Kedisi Nedir? Siyam Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Siyam kedisi safkan olan kedi ırklarından bir tanesidir. Diğer kedilerle karışmamış bir kedidir. Siyam kedisi daha çok Güney Doğu Asya'da yaşamaktadırlar. Ülkemizde de siyam kedisi örnekleri bulunmaktadır.

Siyam Kedisi Nedir?

Siyam kedisi dünyanın en eski bilinen kedi ırklarından bir tanesidir. Herhangi bir kedi ırkı ile karışmamış kırma olmayan kedidir. Siyam kedisi saray kedisi olarak da adlandırılmaktadır. Siyam kedileri tarihte ilk kez 1800'lü yıllarda ortaya çıkmış ve dünyaya yayılmışlardır. Siyam kedisi ilk olarak Güney Doğu Asya ülkelerinden olan Tayland'da görülmüş bir kedidir.

Siyam Kedisi Kökeni

Siyam kedisi daha çok Güney Doğu Asya'da yaşamaktadır. Bu kedinin kökeni ise Tayland'dır. Tayland'da yoğun miktarda Siyam kedilerine rastlanılmaktadır.

Siyam Kedisi Fiziksel Özellikleri

- Siyam kedilerinin tüyleri kısa ve tüylerinin rengi de krem rengidir.

- Kulakları kısa olup kulak uçları da uzundur.

- Gövdesinin büyüklüğü ise ortadır. Aynı zamanda çok kıvrak ve kaslı bir gövdeye sahiptir.

- Kuyrukları uzun ve incedir.

- Siyam kedileri ortalama olarak 5 ila 15 kilo arasında değişmektedir.

Siyam Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

Siyam kedisi görünüşte çok sofistik bir görünüme sahip olan kedidir. Siyam kedisi insanların kendisi ile ilgilenesini sever. Aynı zamanda konuşmayı da seven bir kedi türüdür. Kendisi ile sohbet edilmesinden hoşlanır. Siyam kedileri oyun oynamayı da çok sever. Bıkmadan bütün gün boyunca oyun oynamaktadırlar. Aynı zamanda siyam kedileri kendilerine dikkat gösterilmesinden hoşlanırlar. Sahibine çok sadık olan bir kedidir. Sürekli olarak siyam kedileri sahipleri ile ilgilenmektedirler.

Siyam Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

- Kalça çıkıkları

- Limozal enzim eksikliği

- Eklem hastalıkları

- Kemik hastalıkları

- Sinir sistemi hastalıkları

- Diş eti iltihapları

Siyam Kedisi Bakımı

Siyam kedilerinin bakımı kolaydır. Beslenmesine dikkat edilmesi gerekir. Sütü çok severler. Fakat fazla süt vermemeye dikkat edin. Fazla süt vermeniz durumunda bağırsak hastalıkları nüksedebilir. Yıkanmayı sevmezler. Çok zor durumda kalmadıysanız yıkamamanızı öneririz. Siyam kedileri kendi kendilerini yalayarak yıkarlar.

Siyam Kedisi Nasıl Yıkanır?

Siyam kedileri kendilerini yıkayan kedilerdir. Salyalarında antiseptik maddesi bulunduğundan dolayı kendi kendilerini yıkarlar. Siyam kedisini eğer yıkamak zorundaysanız sağlıklı ve kaliteli sabun ile çok sıcak olmayan ılık suda yıkayabilirsiniz.

Siyam Kedisi Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Tüy bakımları ve kesimi zor değildir. Siyam kedisinin tüylerini haftada bir kez tüy fırçası ile fırçalayabilirsiniz. Tüy fırçası ile fırçaladıktan sonra kendi tüyünü dökecektir. Tüyleri diğer kedilere göre daha kısadır.

Siyam Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Siyam kedisi ortalama 5 ila 15 yıl arasında yaşar.

Siyam Kedisi Nasıl Eğitilir?

Zeki hayvanlardan olduklarından dolayı kolayca eğitilirler. Eğitirken bağırmamak ve cezalandırmamak önemlidir. Çok duygusal bir yapıya sahiptirler. Yumuşak bir şekilde yaklaşarak siyam kedilerini kolayca eğitebilir istediklerinizi yaptırabilirsiniz.

Siyam Kedisi Renkleri

- Açık kahverengi

- Krem rengi

- Fildişi rengi

- Mavi renk

Siyam Kedisi Mama Önerisi

- Tavuk yavrulu kedi maması

- Düşük tahıllı tavuklu mama

- Tahılsız ve narlı mama