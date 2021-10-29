Şirinlerin İsimleri Nelerdir? Şirinler Karakterlerinin Türkçe Ve İngilizce İsimlerinin Listesi

Şirinler çocuklar tarafından çok sevilen bir çizgi film olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıllar önce ortaya çıkmış olmasına rağmen günümüzde hala popülerliğini koruyan bir çizgi film olmaktadır. Film içerisinde birbirinden farklı özelliklere sahip karakter bulunmaktadır.

Şirinlerin İsimleri Nelerdir?

Şirinler Belçikalı çizer Pierre Culliford tarafından oluşturulmuş animasyon ve çizgi roman olarak karşımıza çıkmıştır. 1958 yılında çizgi roman olarak karşımıza çıkan şirinler 1981 yılında televizyonda yayımlanmıştır. Yıllardır ülkemizde yayınlanmaya da devam etmiştir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede ise yüksek izlenme oranına sahip olmuştur.

Şirinler çizgi filminde farklı karakter bulunmaktadır. Bu karakterler özellikle çocuklar tarafından çok sevilmekte ve çok sık izlenmektedir. Şirinler çizgi filminde bulunan karakterler şunlardır:

- Şirin Baba

- Gözlüklü Şirin

- Şakacı Şirin

- Şirine

- Güçlü Şirin

- hayalci Şirin

- Süslü Şirin

- Korkak Şirin

- Obur Şirin

- Müzisyen Şirin

- Uykucu Şirin

- Somurtkan Şirin

- Pasaklı Şirin

- Bebek Şirin

Şirinler Karakterinin Türkçe ve İngilizce Listesi

Şirinler ülkemizde ve daha pek çok ülkede sevilerek izlenen çizgi filmlerden birisidir. İçerisinde farklı karakter barındırmaktadır. Özellikle şirinler sahip olduğu özelliklere göre de isimlendirilmiştir.

Filmin orijinal ismi Smurfs olmaktadır. İçerisindeki tüm karakterler ise şirin karakteridir. Karakterler ve görevleri incelendiği zaman küçük bir komünal topluluk olduğu belli olmaktadır.

Şirinler çizgi filminin 15 karakterinin farklı isimleri bulunmaktadır. Çizgi filminde bulunan karakterlerin Türkçe ve İngilizce isimleri ile birlikte sahip oldukları özellikler şunlardır:

- Şirin Baba- Le Grand Schtroumpf: Şirin baba şirinlerin lideri olmaktadır. Kıyafeti kırmız renk ve sakalı beyaz renktedir. Bu özelliği ile diğer şirinlerden kolay bir şekilde ayırt edilmektedir. Kötü durumlarda şirin köyündeki herkes şirin babaya danışmaktadır. Özellikle şirin baba büyü ve iksir yapımında başarılı olmaktadır.

- Şirine- La Schtroumpfette: Şirinler köyünde üç kız bulunmaktadır. Bunlardan birisi de şirinedir. Yüksek topuklu ayakkabılar giymektedir. Saçları sarı ve kirpikleri uzundur. Olaylar karşısında diğer şirinlere göre daha hassas olmaktadır.

- Gözlüklü Şirin- Schtroumpf a Lunettes: Gözlüklü şirin genellikle yanlış şeyler yapan bir karakterdir. Fakat buna rağmen kendini köyün en zeki şirini olarak görmektedir. Şirin Babadan sonra köyü yönetecek ikinci şirin olduğu da düşünülmektedir.

- Şakacı Şirin- Schtroumpf Farceur: Şakacı şirin eğlenmekten zevk alan bir şirindir. Sürekli aynı hileyi kullanmaktadır. Her zaman sarı ve kırmızı renklerde bir kutuyu kurbanına hediye vermektedir. Kutuyu alan şirin kutuyu açtığı zaman siyah dumanlar gözükür ve kutu patlar. Şirinin yüzü patlamanın şiddetine göre kararmaya başlar.

- Güçlü Şirin- Schtroumpf Costaud: Adından da anlaşılacağı gibi güçlü bir şirindir. Kolunda kalp şekline benzeyen dövme bulunmaktadır. Ağırlık kaldırarak spor yapmaktadır.

- Hayalci Şirin- Schtroumpf Reveur: hayalci şirin her zaman diğer yerlerde yaşama hayali kurmaktadır. En çok astronot şirin olarak bilinmektedir.

- Süslü Şirin- Schtroumpf Coquet: Şirinler içerisinde en süslü şirindir. Şapkasında pembe bir çiçekle dolaşmaktadır.

Korkak Şirin- Schtroumpf Peureux: Korkak şirin en ufak şeyden bile korkmaktadır. Korktuğu şeyler gök gürültüsü veya böcek gibi şeylerdir. Bu nedenle de şirinler tarafından sürekli korkutulmaktadır.

- Obur Şirin- Schtroumpf Gourmand: Köyün en obur şirinidir. Patates, kek ve şirin yemeklerini yemeyi çok sevmektedir.

- Müzisyen Şirin- Schtroumpf Musicien: Trompet çalmaktan çok hoşlanır. Müzikle uğraşan bir şirindir.

- Uykucu Şirin- Schtroumpf Molasson: Gençleşme iksiri içerek uykucu şirine dönüşmüştür. Olaylar karşısında meraklı biri değildir. Genellikle gözleri yarı kapalıdır.

- Somurtkan Şirin- Le Schtroumpf Grognon: Somurtkan şirin köyün en asosyal şirinidir. Yüzünde genellikle uykulu ve mutsuz bir ifade bulunmaktadır.

- Pasıklı Şirin- Schtroumpf Mouille: Pasaklı şirin kire ve çöpe ilgi duymaktadır. Ayrıca çürük meyveleri de çok seven bir şirin karakteridir.

- Bebek Şirin- Bebe Schtroumpf: Mavi ay gecesinde bir leylek tarafından şirinler köyüne getirilmiştir. Bebeğin bazı sihirli güçleri de bulunmaktadır.