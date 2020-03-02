Simay isminin anlamı nedir? Simay ne demek?

Simay ismi, gümüş kadar güzel olan, gümüş ışığı kadar parlak olan anlamına gelir. Kökeni Türkçe ve Farsçaya dayanan Simay ismi, iki farklı dilin kökeniyle oluşmuştur. Dolayısıyla Simay ismi hem Türkçe hem de Farsça kökenlidir.

Simay ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan isim ve kelimelerin tamamı Arapça kökenine bağlı olduğu için Kur'an'da yer almamaktadır. Fakat merak eden anne ve baba adayları için kullanımında bir sakınca olduğu da belirtilmemiştir.

Simay İsminin Anlamı

Simay isminin anlamı, ''Gümüş gibi parlak güzel.'', ''Gümüş rengiyle ay, Gümüş parlaklığına sahip ay.'' ve ''Gümüş parlaklığı kadar güzel.'' üç anlamı eklinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra gümüşü andıran beyazlık da Simay ismini tanımlayan anlamlar arasında yer almaktadır. Farklı anlamları ile genel olarak tanımlandığında 'Gümüş kadar güzel parlaklığı olan.' tanımlaması yapılabilmektedir.

Simay Ne Demek

Kız bebek çocukları için kullanılan Simay ismi Türkçede ''Gümüş gibi parlak güzel'' olarak yer almaktadır. Türkçe Sözlüğünde belirtilen tanımı itibari ile Simay isminin anlamı Türkçe kökenine göre bulunur. Simay isminin Farsça kökende ifade ettiği bir anlamı bulunmamaktadır.