Silah İsimleri - Pubg Ve Cs Go'da Taramalı, Tabanca, Keskin Nişancı Ve Silahlarının İsimleri İle Özellikleri

PUBG ve CS Go oyunlarında dünyada bulunan birçok silah oyunda da bulunmaktadır.

PUBG Tabanca İsimleri

Pubg oyununda altı çeşit tabanca bulunmaktadır. Pubg oyununda bulunan tabancalar;

P18C tabanca tekli veya otomatik ateş edebilmektedir. Silah 9mm mermi kullanmaktadır.

P1911 tabanca tekli ateş etmektedir. Tabanca 45 ACP mermi kullanmaktadır.

P92 tabanca tekli ateş etmektedir. Tabanca 9mm mermi kullanmaktadır.

R1895 tabanca tekli ateş etmektedir. Tabanca 7.62mm mermi kullanmaktadır.

R45 tabanca tekli ateş etmektedir. Tabanca 45 ACP mermi kullanmaktadır.

Scorpion tabanca tekli veya otomatik ateş edebilmektedir. Silah 9mm mermi kullanmaktadır.

PUBG Hafif Makineli Silah İsimleri

UZI tekli ve otomatik ateş edebilmektedir. Mermi olarak 9mm kullanmaktadır.

MP5K tekli, seri ve otomatik ateş edebilmektedir. Mermi olarak 9mm kullanmaktadır.

PP-19 Bizon tekli ve otomatik ateş edebilmektedir. Mermi olarak 9mm kullanmaktadır.

Tommy Gun tekli ve otomatik ateş edebilmektedir. Mermi olarak 45 ACP kullanmaktadır.

UMP 45 tekli, seri ve otomatik ateş edebilmektedir. Mermi olarak 45ACP kullanmaktadır.

Vector tekli, seri ve otomatik ateş edebilmektedir. Mermi olarak 9mm kullanmaktadır.

PUBG Saldırı Tüfeklerinin İsimleri

PUBG oyununda 9 adet saldırı tüfeği bulunmaktadır. PUBG oyununda yer alan saldırı tüfekleri;

AKM tekli ve otomatik ateş etmektedir. Mermi olarak 7.62 mm kullanmaktadır.

AUG tekli ve otomatik ateş etmektedir. Mermi olarak 5.56 mm kullanmaktadır.

M762 tekli, seri ve otomatik ateş etmektedir. Mermi olarak 7.62 mm kullanmaktadır.

G36C tekli ve otomatik ateş etmektedir. Mermi olarak 5.56 mm kullanmaktadır.

Groza tekli ve otomatik ateş etmektedir. Mermi olarak 7.62 mm kullanmaktadır.

M16A4 tekli, seri ve otomatik ateş etmektedir. Mermi olarak 5.56 mm kullanmaktadır.

M416 tekli ve otomatik ateş etmektedir. Mermi olarak 5.56 mm kullanmaktadır.

QBZ tekli ve otomatik ateş etmektedir. Mermi olarak 5.56 mm kullanmaktadır.

SCAR-L tekli ve otomatik ateş etmektedir. Mermi olarak 5.56 mm kullanmaktadır.

PUBG Hafif Makineli Silah İsimleri

PUBG oyununda 2 adet hafif makineli silah bulunmaktadır. Bu silahlar LMG olarak da bilinmektedir. PUBG oyununda bulunan LMG silahlar;

DP-28 otomatik bir silahtır. 47 mermi alır. Mermi olarak 7.62 kullanır.

M249 oyunun en güçlü silahlarından birisidir. 100 mermi alması ile bilinmektedir. Otomatik bir silahtır ve 5.56 mermi kullanmaktadır.

PUBG Özel Keskin Nişancı İsimleri

Pubg oyununda 6 çeşit DMR yani özel keskin nişancı silahı bulunmaktadır. PUBG oyununda bulunan DMR silahlar;

Mini-14 yarı otomatik bir silahtır. Mermi olarak 5.56 mermi kullanır.

MK14 yarı otomatik ve otomatik bir silahtır. Mermi olarak 7.62 mermi kullanır.

QBU yarı otomatik bir silahtır. Mermi olarak 5.56 mermi kullanır.

SKS yarı otomatik bir silahtır. Mermi olarak 7.62 mermi kullanır.

SLR yarı otomatik bir silahtır. Mermi olarak 7.62 mermi kullanır.

VSS tekli ve otomatik ateş edebilen bir silahtır. Kendinden dürbünlü bir silahtır. Mermi olarak 9mm kullanır.

PUBG Keskin Nişancı Tüfek İsimleri

Pubg oyununda 4 çeşit keskin nişancı silahı bulunmaktadır. pubg de yer alan keskin nişancı tüfekleri;

AWM oyunda yer alan en güçlü keskin nişancı silahıdır. Tekli ateş eder ve kurmalı bir silahtır. 300 magnum mermisi kullanmaktadır.

Karabiner 98 Kurz tekli ve kurmalı bir silahtır. Mermi olarak 7.62 mm kullanmaktadır.

M24 tekli ve kurmalı bir silahtır. Mermi olarak 7.62 mm kullanmaktadır.

Winchester Model 1984 tekli ve kurmalı bir silahtır. Mermi olarak 45 ACP kullanmaktadır.

CS GO Oyununda Yer Alan Silahlar

CS Go oyununda 10 adet tabanca seçeneği bulunmaktadır. Tabanca seçenekleri;

USP-S Counter Terörist ekibi ana tabancasıdır

P200 Counter Terörist ekibi tabancasıdır.

Five-Seven Counter Terörist ekibi tabancasıdır.

Glock Terörist ana tabancasıdır.

Çift Baretta terörist ekibin çift tabancasıdır.

Tec-9 terörist ekibi tabancasıdır.

P250 iki takımda kullanabilir.

CZ75-Oto iki takımda kullanabilir.

Desert Eagle iki takımda kullanabilir. Oyunun en fazla tercih edilen tabancasıdır.

Revolver iki takımda kullanabilir.

CS Go oyununda 6 adet hafif makineli seçeneği bulunmaktadır.

MAC-10

MP5-SD

MP9

UMP-45

P90

PP-Bizon

CS Go oyununda 11 adet tüfek seçeneği bulunmaktadır.

Galil AR

FAMAS

AK-47

M4A4

M4A1-S

SSG 08

SG 553

AUG

AWP

G3SG1

SCAR-20