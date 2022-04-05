Sıkışan fermuar nasıl açılır? Astara sıkışan veya ayakkabı fermuarı nasıl açılır?

Astar bulunan mont ya da ceketler de en sık rastlanan durumlardan biri fermuar sorunu olmaktadır. Fermuara sıkışma durumu söz konusu olur ise doğru bir şekilde açmak gerekir. Direkt olarak açmaya çalışılır ise astar ya da direkt olarak kumaşta yırtılmalar meydana gelmektedir. Ayakkabı fermuarlarında da sıkışma durumu çok sık meydana gelmektedir. Bu gibi sorunlar ile karşılaşmamak adına fermuar için çeşitli önlemler almak mümkün olacaktır.

Sıkışan Fermuar Nasıl Açılır?

Fermuar sıkışması özellikle ayakkabılar da çok sık rastlanan bir durum olmaktadır. Ayakkabıların en doğru şekilde kullanımını sağlamak açısından fermuarların kaliteli olması gerekmektedir. Kaliteli fermuarlar söz konusu değil ise sürekli olarak takılma durumu meydana gelmektedir. Özellikle ucun çizmeler de en sık rastlanan sorun fermuar sıkışması olmaktadır. Yüksek maliyet gerektirmeden sıkışan çizme ya da astarların onarımını kolay bir şekilde sağlama imkanınız söz konusudur. Fermuar dişlerinin kaygan bir hale gelmesini sağlamak yeterli olacaktır.

El kremleri bu konuda son derece kurtarıcı olmaktadır. El kremini fermuarın geneline uygulamak gerekir. Hemen ardından fermuarı yukarı ve aşağı şekilde hareket ettirmeye çalışmak gerekir. Bu şekilde fermuarın yumuşadığını ve açılmaya başladığını görebilirsiniz. Giysiler de bu yöntemi uygulamak uygun değildir. Fakat ayakkabı ya da çanta gibi ürünler de sıkışan fermuarın bu şekilde onarımı sağlanmaktadır. Mum ve dudak balmı da çok sık kullanılmaktadır.

Astara Sıkışan Ya Da Ayakkabı Fermuarı Nasıl Açılır?

Giysiler de fermuar sıkışması ayakkabı fermuar sıkışmasından çok daha zor onarılmaktadır. Giysi de fermuar sıkışması genellikle astara takılmasından kaynaklı olarak meydana gelmektedir. Bu gibi durumlar da astarı gerdirmek gerekir. Astar fermuar içerisinden çıkarılır ise fermuar normal işlevine dönmektedir. Ayakkabılar da ise kayganlık sağlayan ürünlerin kullanımı fayda sağlamaktadır. Bu ürünler genellikle el kremi, mum ve dudak balmı olmaktadır.

Bu ürünler bir miktar fermuara sürülür. Hemen ardından fermuar aşağı ve yukarı olacak şekilde hareket ettirilmektedir. Bu hareketin yapılması ile birlikte fermuar tam olarak gevşer ve düzelir. Kıyafetler de astara sıkışma durumu söz konusu ise iğne ya da sivri uçlu bir cisim ile astarı çıkarmak gerekmektedir. Bu şekilde sıkışan fermuar onarımı sağlanır.

Sıkışan Fermuar Kurşun Kalem İle Açılır mı?

Fermuar sıkışmasında kullanılan kurşun kelem yöntemi pek çok kişi tarafından garipsenmektedir. Fakat kurşun kalem fermuar onarımı konusunda son derece fayda sağlayan yöntemler arasında yer almaktadır. Fermuarın onarımı için kurşun kalemi alarak fermuar kısmına bastırarak uygulamak gerekmektedir. Kurşun kalem fermuarın gevşemesi ve hareket etmesi konusunda çok ciddi bir fayda sağlamaktadır. Kurşun kalem hem sivri bir uca sahiptir hem de kıyafet ya da ayakkabıyı boyasa bile kısa süre içerisinde temizlenebilmektedir.

Fermuarın dişleri arasına kurşun kalemin sivri uçlarını sokmak sureti ile sıkışan fermuarın düzelmesini sağlamış olursunuz. Kurşun kalem yöntemi plastik fermuarlardansa metal yapıda olan fermuarlar da daha çok işe yaramaktadır. Metal fermuarların dişli kısmına tam olarak girdiği için açılmasını sağlamaktadır. Daha çok koyu renk olan ürünlerin fermuarlarında kullanmanız daha faydalı olacaktır. Kıyafetlere sabun ya da mum uygulamak yerine kurşun kalem uygulamak daha doğrudur.