Sedir Ağacı Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Sedir Ağacı Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Sedir ağacı yağı, cilt sorunlarından saç dökülmesine, stresten enfeksiyona, eklem ağrılarından konsantrasyon bozukluğuna kadar geniş bir alanda pek çok fayda sağlıyor.

Sedir Ağacı Yağı Nedir?

Sedir ağacı yağı, iğneli yapraklı bir ağaç olan sedir ağacından elde edilen doğal bir bitkisel yağdır. Bu yağ, daha çok kozmetik amaçlı kullanılıyor. Dünyada bulunan pek çok sedir ağacı çeşidi vardır. Sedir olarak isim verilen bazı ağaçlar ise, ardıç ağaçlarıdır. Bunların her ikisi de yaprak dökmeyen kozalaklı ağaç türleridir.

Sedir Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Sağlık ve kozmetik sektöründe doğanın iyileştirici gücüne inanılır. Cilt ürünlerinde genellikle doğal bitkilerin ve ağaçların esansları kullanılır. Sedir ağacı yağı, Sedir ağacı yağı, karbondioksit damıtma, buhar damıtma ve soğuk presleme gibi çeşitli teknikler kullanılarak etken maddenin çeşitli damıtma yöntemleri kullanılarak ayrıştırılması ve yoğunlaştırılması sonucunda özünün çıkarılması ile elde edilebilir.

Sedir Ağacı Yağı Ne İşe Yarar?

Sedir ağacı yağı, sindirim ve bağışıklık sistemi problemlerine, cilt hastalıkları tedavisinde ve solunum rahatsızlıklarına faydası olduğu tespit edilen bir ağaç türüdür. Sedir ağacının yaprakları, reçinesi, kozalakları ve odunu pek çok sektörde kullanılıyor. Ağacın her bir bölgesinin insanlığa ayrı bir faydası olan sedir çok kıymetli bir ağaç türleri arasında yer alır.

Sedir Ağacı Neye Yağı İyi Gelir?

Sedir ağacı yağının antiseptik, antispazmodik, anti-enflamatuar ve diüretik gibi özellikleri vardır. Ciltte gözenekleri açar ve cildi canlandırmaya yardımcı olur. Sinir ve stresin azaltılmasında oldukça etkilidir. Bronşit sorunu yaşayan kişilerin sorunlarını çözmeye yardımcı olur. Akne oluşumunu önler ve var olan akneleri iyileştirmeye yardımcı olur.

Sedir Ağacı Yağı Faydaları

Sedir ağacı yağı, cildi uyandırır ve canlandırmaya yardımcı olur. Artrit ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

Akne oluşumunu önler ve var olan aknelerin hızla iyileşmesini sağlar. Siyah nokta problemlerinin çözümünde oldukça etkilidir.

Bronşite çok iyi gelir.

Ciltte tahriş, kızarıklık, iltihaplanma, kaşıntı ile birlikte ciltte oluşan soyulmaya, çatlamaya ya da kabarmaya neden olan kuruluğu önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabilir.

Saç dökülmesini önemli ölçüde azaltır.

Doğal bir idrar söktürücüdür.

Kaliteli bir uyku uyumanızı sağlar.

Öksürüğü azaltır.

Konsantrasyon eksikliğini azaltır.

Sinir ve stresin azalmasına yardımcı olur.

Kafa derisi ve egzama tedavisinde oldukça etkilidir.

Sedir ağacı yağının antibakteriyel özelliği sayesinde mantar enfeksiyonlarının iyileştirilmesini sağlar.

İnce telli saçların dökülmesini önler ve güçlenmesine yardımcı olur.

Huzursuz bacak sendromu, astım, solunum nöbetleri ve spazmodik durumları hafifletmeye yardımcı olur.

Dikkat dağınıklığına iyi gelir.

Mide rahatsızlıklarına ve ağızda oluşan iltihaplanmalara iyi gelir.

Sedir Ağacı Yağı Nasıl Kullanılır? Sedir Ağacı Yağı Kullanımı

Sedir ağacı yağının fazla kullanılması cilde zarar verir ve cildi tahriş edebilir. Bu nedenle göz ve hassas bölgelere bu yağı temas ettirmemeye özen göstermeniz gerekir. Sedir ağacı yağı, cilde masaj yaparak uygulanır ve iyice cilde yedirilebilir. Bunun sedir ağacı yağının, ılık bir suyun içine birkaç damla damlatarak içilmesi önerilir. Bu yöntemi tercih etmek çok sağlıklı değildir. Yanlışlıkla fazla içildiği zaman mide bulantısı, kusma ve susuzluk gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Aynı zamanda cilde pamuk yardımı ile sürülebilir.