S ile başlayan erkek isimleri nelerdir? S harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

S harfiyle başlayan ve Amerika, İngiltere gibi ülkelerde popüler olan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Sam 2- Steve 3- Stefan 4- Samuel 5- Susan 6- Samandra 7- Sarah

S İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Seyfi

2- Sinan

3- Serdar

4- Selim

5- Serkan

6- Salim

7- Saffet

8- Samet

9- Selçuk

S Harfiyle Başlayan Erkek İsimlerinin Anlamları

1- Seyfi:

Arapça kökenli bir isim olan Seyfi, seyf kelimesinden türetilmiştir. Seyf kılıç anlamına gelirken, seyfi de kılıç tutan, savaşçı ve asker gibi anlamlara gelir.

2- Sinan:

Mızrak ile eş anlamlı olan Sinan, aynı zamanda kılıcın sivri ucu demektir. 2021 yılı itibariyle ülkemizde yaklaşık 120 bin kişi bu ismi kullanmaktadır.

3- Serdar:

Farsçada ser kafa ve baş anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan Serdar ismi ise başkomutan, lider ve yol gösterici gibi anlamlara gelir.

4- Selim:

Ülkemizde yaklaşık 80 bin kişinin taşıdığı Selim ismi, birden fazla anlamı olan isimler arasında yer alıyor. Selim isminin ilk anlamı kemale ermiş, olgun kişidir. Selim ismi, kolay kolay öfkelenmeyen, yumuşak huylu anlamına da gelir.

5- Serkan:

Serdar ismiyle yakın anlamlı olan Serkan, başı çeken, yol gösteren, lider anlamına gelir.

6- Salim:

Arapça kökenli bir isim olan Salim, selamet ile aynı kökten türetilmiştir. Salim isminin ilk anlamı, tehlikeden ve beladan uzakta olandır. Bu isim aynı zamanda hiçbir eksiği ve kusuru bulunmayan, mükemmel kimse anlamına da gelir.

7- Saffet:

Saffet ismi, hem küçük büyük tüm günahlardan uzak duran, saf ve temiz kimse, hem de şöhret sahibi, ünlü kişi anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 11 bin kişi Saffet ismini kullanmaktadır.

8- Samet:

Esma-ü Hüsna'da da yer alan Samet ismi Kuran'ı Kerimdeki birçok ayette geçer. Samet ismi, hiç kimseye ihtiyaç duymayan, kendi kendine yeten manasına gelir.

9- Selçuk:

Kökeni 10. yüzyıla kadar uzanan Selçuk ismi, Öz Türkçedir. Selçuk ismi hem hitabet yeteneği yüksek olan kimse hem de hükümdar manasına gelir.