Rus Erkek İsimleri - En İyi Popüler, Modern Ve Klasik Rus Erkek Bebek İsimleri İle Anlamları

Rus erkek isimleri modern ve klasik şeklinde ikiye ayrılabilmektedir. Klasik hali herhangi bir döneme tabi tutulmamaktadır. Hem geçmişi hem de günümüzü yansıtır. Modern hali ise bugünün dünyasını simgelemektedir.

Popüler, Modern ve Klasik İsim Nedir?

İsimlerin insanların karakteristik özelliğini yansıttıkları düşünülür. Hatta bunun ötesinde direk karakter oluşumunu etkilediği söylenir. Örneğin Türkiye' de oğluna rüzgar ismini veren kişilere, çocuğunun sürekli agresif olacağı anlatılır. Çünkü çocuk adı gibi estirirmiş. Bu inanç pek çok ülkede mevcuttur. Rusya'da da erkek çocuklarına verilen isimlerin çoğunluğu, söz konusu inançtan etkilenerek verilir.

Günümüzde batıl inançları es geçerek tamamen kulağa hitap ettiği için isim seçenlere rastlanmaktadır. Rusya'da popüler isimler bu şekilde meydana gelir. Çoğunluk tarafından konulan isimler, popüler sayılır.

Modern denildiğinde günümüz dünyası akla gelmektedir. Bugüne ait teknoloji, bilim, sanat, kültür ve moda akımı; geçmişten farklı ilerlemektedir. Modern isim ifadesi, günümüze özgü her şeyden etkilenir. Özellikle sanat ve moda, isim belirleme konusunda etkin rol oynar. Çocuğuna modern isim vermek isteyen ebeveynler, tarih yazarak araştırma yaparlar. Örnek verilecek olunursa; 2021 yılının modern erkek isimleri şeklinde arama gerçekleştirilir.

Klasik isim ifadesini kullandığımız zaman akla gelen ilk şey geçmiş olmaktadır. Halbuki klasik olan her şey içinde geçmişi, bugünü ve hatta geleceği barındırır. Dolayısıyla bebeklerine klasik isim koyanlar, zaman kavramını devreden çıkarmak isteyenlerdir. Genellikle bu isim tarzı, tüm dönemlerde geçerliliğini korumaktadır.

Rus Erkek İsimleri Neye Göre Belirlenir?

Rusya'da yaşayan insanlar farklı düşünce yapılarına sahip olabilmektedirler. Bu düşünceler de bebeklerine koydukları isimleri etkiler. Astrolojiye ilgi duyan kimseler yılın aylarının burç yorumlarına dikkat ederek isim koyarlar.

Yukarıda anlatılan duruma örnek vermek gerekir. Haziran ayında doğan çocukların pozitif ve neşeli olduklarına inanılır. Bu yüzden erkek bebeklere Daniil, Zakhar, Vasili, Bogdan, Igor, Hilarion, Peter, Konstantin isimleri verilir. Temmuz ayında doğan erkek çocukları bağımsız, kararlı ve özgüvenli sayılırlar. Bu karakterde oldukları için Nikita, Felix, Svyatoslav, Semyon, Ostap, Pavel adları koyulur.

Eylül ayında doğmuş bebekler zeki, güvenilir ve istikrarlı kabul edilirler. Aralarından erkek olanlarına Nikolay, Orest, Leonid, Mark, Gennady, İvan, Savva, Sergey isimleri verilir. Bu şekilde bir çok örnek gösterilebilir.

Popüler ve Modern Rus Erkek Bebek İsimleri

Bir isim modern olduğunda aynı zamanda popüler hale de gelmektedir. Dolayısıyla her ikisini aynı kategoride tutmak mümkün olmaktadır. Rusya'da popüler isimlerin verileri internette yer almaktadır. Moskova Belediyesinin bu yönde paylaştığı verilere göre erkek bebekler için en çok tercih edilen isim Aleksandr olmuştur.

Rusya'da eski Slav kültürüne ait isimlere çoğunlukla rastlanılır. Bu isimler çoğunluk tarafından tercih edildiği için popüler de sayılmaktadır. Erkek isimleri Milan, Donald, Kay ve Keanu şeklindedir. Bunlara sadece popüler denilebilmektedir. En popüler ve modern erkek isimleri Aleksandr, Mihail, Maksim, Dmitri ve Mark seçilmiştir.

Klasik Rus Erkek Bebek İsimleri Nelerdir?

Klasik isimler her döneme hitap ederler. Nedeni de herhangi bir rahatsız edici durum içermemesidir. Bu doğrultuda konulan erkek isimleri şöyle sıralanabilir: Matta, Timothy, Arseny, Vincent, Benjamin, Vsevolod, Arkhip, Ignatius, Tikhon, Sawa, Makar şeklindedir.

Rus erkek bebek isimleri kategoriler halinde alt başlıklarla yukarıda anlatılmaktadır. Sıralanan erkek adları en çok tercih edilenler arasında yerlerini almaktadırlar.