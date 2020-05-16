Reyhan İsminin Anlamı Nedir? Reyhan Ne Demek?

Türkçe üzerinden ele alındığı zaman Reyhan adı, ‘fesleğen, güzel kokulu bir süs bitkisi’ biçiminde karşılık bulunmaktadır. Aynı zamanda farklı bir anlamı daha bulunduğunu dile getirmek mümkün.

Reyhan İsminin Anlamı

Değişik anlamları üzerinden kız çocukları adına kullanılan bu güzel isim, Türkçede yaygın şekilde değerlendirmeye devam ediliyor.

- Fesleğen ve güzel kokulu bir süs bitkisi,

- Rızık, geçimlik ve rahmet,

Bu şekilde hem isim anlamı olarak hem de dini açıdan güzel bir karşılığı ile beraber Reyhan ismini değerlendirebilirsiniz. Merak edenler için ayrıca Reyhan adı Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Özel telaffuzu ve etkileyici anlamı ile beraber kız çocuklar için günümüzde en popüler isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Reyhan ismi ayrıca geçmişten günümüze kadar pek çok önemli kişinin ismi olarak öne çıkmaktadır. Eğer yeni doğmuş olan minik yavrunuz adına güzel bir isim arıyorsanız Reyhan adını değerlendirebilirsiniz. Genelde tek başına kullanılan bir isim olduğunu da söylemek mümkün. Ancak isterseniz değişik isimlerle de bir araya getirerek güzel bir anlam bütünlüğü yakalayabilirsiniz. Kız çocukları için son dönemlerde en çok merak edilen ve sevilen anlamı ile özel isimlerden biridir.