Rahime isminin anlamı nedir? Rahime ne demek? Rahime adının özellikleri, analizi ve kökeni

Rahime ismi Arapça kökenli bir isimdir. Rahime ismi hafif sesli ve latif sözlü kız anlamına gelmektedir.

Rahime İsminin Anlamı Nedir? Rahime Ne Demek?

Türkiye’de yaklaşık 100 binden fazla kişi tarafından kullanılan Rahime ismi acıyan, acıyıp esirgeyen ve merhametli anlamlarına geliyor.

Rahime İsminin Özellikleri

Yüksek enerjiye sahiptirler. İş hayatında daha aktif olurlar ve tüm zorluklara göğüs gererler. Çevrelerine kattıkları neşe ile birlikte etraflarında sevilen kişiler arasında yer alırlar.

Rahime İsminin Analizi

Rahime ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

R: Sert bir yapısı vardır. Karar verirken oldukça zorluk çeker.

A: Atılgan ve enerjik yapıya sahiptir. Olayları anlama duyguları oldukça geniştir.

H: Monoton ve sıradan bir hayatı benimser, sakin bir yapısı vardır.

İ: Oldukça duygusal bir yapısı vardır ve çok çabuk kırılabilir.

M: Zekasından dolayı ticaret hayatında oldukça başarılı olmakta ve ön planda yer almaktadır.

E: İçinde olduğu ruhsal dünyası oldukça derindir. Aniden çıkış yapabilir ve az sayıda konudan rahatsızlık duyar.

Rahime Adının Kökeni

Rahime adının kökeni Arapçadır.

Rahime İsminin Yanına Yakışan İsimler

Rahime isminin yanına yakışan kız isimleri; Rahile, Rahmiye, Rahan, Rahşende, Rahiye, Rahşan, Rahmet.

Rahime isminin yanına yakışan erkek isimleri; Rahi, Rahim, Rahmani, Rahman, Rahmi, Rahmeti.

Rahime İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.