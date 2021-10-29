Priv Hesap İsimleri - Priv Hesap Ne Demek? En Güzel Komik, Cool Ve Farklı 1, 2 Ve 4 Kişilik İsim Önerileri İle Anlamları

Sosyal medya, hiç şüphesiz günümüzde herkes tarafından yaygın olarak kullanılan mecraya verilen addır. Sosyal medya mecralarının yaygın kullanılması ile beraber birçok terim de hayatımıza girmiştir. Sosyal medya ile ilgilenen kişilerin priv kelimesi ve hesap isimleri hakkında öneri alması işlerini kolaylaştıracaktır.

Priv Hesap Ne Demek?

Priv hesap, sosyal medya ile hayatımıza girmiş olan güncel terimlerden biridir. Aslında İngilizce olan private kelimesinin kısaltması olarak kullanılır. Priv, kelime anlamı olarak özel, kişisel, kişiye has ve mahrem gibi anlamlar taşır. Priv hesap ise kişilerin ikincil hesabı anlamına gelmektedir. Yani bir kullanıcının kendi adı ile kullanmakta olduğu bir hesabı vardır. Ancak farklı bir isimle kullandığı ikincil bir hesabı bulunuyor ise, bu hesap tek kullanıcı, 2 kullanıcı, 3 kullanıcı ve 4 kullanıcılı da olabilir, priv hesap denilmektedir. Priv hesaplarda isim kullanmak yerine daha yaratıcı farklı isimler tercih edilir.

Priv Hesap İsimleri

Priv hesap isimleri, tamamen kişinin yaratıcılığına kalmıştır. Çünkü priv hesaplarda kişiler kendi isimlerini kullanmaz ve kimliklerinin belli olacağı isimlerde tercih etmezler. Biz sizler için örnek ve en çok tercih edilen priv hesap isimlerinden bir derleme yaptık. Aşağıda sıralanmıştır;

Slmcnm

Eedahadaha

Kaplumbik

Meyve Veren Ağaç

Deli Manyak

Son Damla

Nisan Yağmuru

Servet Sahibi

Şahsına Münhasır

Hacı Murat

Evinizin Kızı

Has Kız

Deli Oğlan

Filolojik bozukluk

Mokoko

Nbrcnm

Heykel

Halay Başı

Gamzeli Kız

İşveli Cilveli

Edalı Modalı

Bitter Çaklıt

Çok Gezen Adam

Gezgin Papuç

Reis Başkan

Ortamın Abisi

Bebek Yüzlü

Lafmacun

Bilgi Pınarı

Adını Sen Koy

Karanlık Gece

Ekmek Kırıntısı

Tekne Kazıntısı

Uçan Memeli

Araya Giren Kara Kedi

Birdirbiri

En Güzel, Komik, Cool ve Farklı 1, 2 ve 4 Kişilik İsim Önerileri ile Anlamları

Priv hesaplarda, farklı isim bulmak önemlidir. Çünkü priv hesaplarda kişiler kendi isimlerini kullanmazlar. Ayrıca priv hesaplar tek kişi tarafından kullanılabileceği gibi çoğul kullanıcıya sahip hesapta olabilir. En güzel, komik, cool ve farklı 1, 2 ve 4 kişilik isim önerileri ve anlamlarını sizler için aşağıda sıraladık;

Acemi Fenomen

Açık Kalp Ameliyatçısı

Adamın Tillahı

Afilli Yalnızlık

Kafa Tası

Gönül Yarası

Ağır Abi

Kırık Kalpler Durağı

Aşk Doktoru

At Kafalı

Bilgi Tuzağı

Atarlı Romantik

Astık Kestik

Mor Atlı Prens

Ata Binen Prenses

Grinin Yüz Bin Beş Tonu

Bahtsız Bedevi

Başkanım Diyeceksin

Bebek Face

Beklenmedik Anda Gelen Misafir

Sevdalı Kuş

Melantronik

Takip Butonu

Kedili Psikolog

Beyaz Türk

Bilgi Küpü

Kareli Gömlek

Denizdeki Yılan

Kumkuyu

Katil Bahçıvan

Kepçeli Ahçı

Gevezeler Ailesi

Haşin İrkek

Uçan Ruh

Tontik Yanak

Yazan Çizen

Hain Uşak

Amber- Kehribar

Blaze- Yangın

Alley Cat- Sokak Kedisi

Myth- Efsane

King Fisher- Yalı Çapkını

Gladiatör Princes- Gladyatör Prensleri

Wild Cat- Yabani Kedi

Girls of Neptüne- Neptün Kızları

Rogue- Düzenbaz

Lazy Killer- Tembel Katil

Lady Bird- Uğur Böceği

Hello Hel- Merhaba Cehennem

Hunter- Avcı

Gas Man- Gaz Adam

Feral Filly- Vahşi Kız

Domino- Maskeli Balo

Devil blade- Şeytan Bıçağı

Infiinity- Sonsuzluk