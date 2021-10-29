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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Priv Hesap İsimleri - Priv Hesap Ne Demek? En Güzel Komik, Cool Ve Farklı 1, 2 Ve 4 Kişilik İsim Önerileri İle Anlamları

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Priv Hesap İsimleri - Priv Hesap Ne Demek? En Güzel Komik, Cool Ve Farklı 1, 2 Ve 4 Kişilik İsim Önerileri İle Anlamları

Sosyal medya ağları çok çeşitli olup bunlardan en fazla kullanılanları Instagram, Facebook ve Twitter'dır. Bu ağların yaygın kullanılması ile beraber farklı terimlere de aşina olmaktayız. Sosyal medya terimlerinden biri olan priv, hesap ismine verilen addır. Priv hesap isimleri? Priv hesap ne demek? En güzel, komik, cool ve farklı 1, 2 ve 4 kişilik isim önerileri ile anlamları nelerdir tüm detayları ile derledik.

 Sosyal medya, hiç şüphesiz günümüzde herkes tarafından yaygın olarak kullanılan mecraya verilen addır. Sosyal medya mecralarının yaygın kullanılması ile beraber birçok terim de hayatımıza girmiştir. Sosyal medya ile ilgilenen kişilerin priv kelimesi ve hesap isimleri hakkında öneri alması işlerini kolaylaştıracaktır. 

 Priv Hesap Ne Demek? 

 Priv hesap, sosyal medya ile hayatımıza girmiş olan güncel terimlerden biridir. Aslında İngilizce olan private kelimesinin kısaltması olarak kullanılır. Priv, kelime anlamı olarak özel, kişisel, kişiye has ve mahrem gibi anlamlar taşır. Priv hesap ise kişilerin ikincil hesabı anlamına gelmektedir. Yani bir kullanıcının kendi adı ile kullanmakta olduğu bir hesabı vardır. Ancak farklı bir isimle kullandığı ikincil bir hesabı bulunuyor ise, bu hesap tek kullanıcı, 2 kullanıcı, 3 kullanıcı ve 4 kullanıcılı da olabilir, priv hesap denilmektedir. Priv hesaplarda isim kullanmak yerine daha yaratıcı farklı isimler tercih edilir.

 

 Priv Hesap İsimleri 

 Priv hesap isimleri, tamamen kişinin yaratıcılığına kalmıştır. Çünkü priv hesaplarda kişiler kendi isimlerini kullanmaz ve kimliklerinin belli olacağı isimlerde tercih etmezler. Biz sizler için örnek ve en çok tercih edilen priv hesap isimlerinden bir derleme yaptık. Aşağıda sıralanmıştır;

 Slmcnm

 Eedahadaha

 Kaplumbik

 Meyve Veren Ağaç

 Deli Manyak

 Son Damla

 Nisan Yağmuru

 Servet Sahibi

 Şahsına Münhasır

 Hacı Murat

 Evinizin Kızı

 Has Kız

 Deli Oğlan

 Filolojik bozukluk

 Mokoko

 Nbrcnm

 Heykel

 Halay Başı

 Gamzeli Kız

 İşveli Cilveli

 Edalı Modalı

 Bitter Çaklıt

 Çok Gezen Adam

 Gezgin Papuç

 Reis Başkan

 Ortamın Abisi

 Bebek Yüzlü

 Lafmacun

 Bilgi Pınarı

 Adını Sen Koy

 Karanlık Gece

 Ekmek Kırıntısı

 Tekne Kazıntısı

 Uçan Memeli

 Araya Giren Kara Kedi

 Birdirbiri 

 En Güzel, Komik, Cool ve Farklı 1, 2 ve 4 Kişilik İsim Önerileri ile Anlamları 

 Priv hesaplarda, farklı isim bulmak önemlidir. Çünkü priv hesaplarda kişiler kendi isimlerini kullanmazlar. Ayrıca priv hesaplar tek kişi tarafından kullanılabileceği gibi çoğul kullanıcıya sahip hesapta olabilir. En güzel, komik, cool ve farklı 1, 2 ve 4 kişilik isim önerileri ve anlamlarını sizler için aşağıda sıraladık;

 Acemi Fenomen

 Açık Kalp Ameliyatçısı

 Adamın Tillahı

 Afilli Yalnızlık

 Kafa Tası

 Gönül Yarası

 Ağır Abi

 Kırık Kalpler Durağı

 Aşk Doktoru

 At Kafalı

 Bilgi Tuzağı

 Atarlı Romantik

 Astık Kestik

 Mor Atlı Prens

 Ata Binen Prenses

 Grinin Yüz Bin Beş Tonu

 Bahtsız Bedevi

 Başkanım Diyeceksin

 Bebek Face

 Beklenmedik Anda Gelen Misafir

 Sevdalı Kuş

 Melantronik

 Takip Butonu

 Kedili Psikolog

 Beyaz Türk

 Bilgi Küpü

 Kareli Gömlek

 Denizdeki Yılan

 Kumkuyu

 Katil Bahçıvan

 Kepçeli Ahçı

 Gevezeler Ailesi

 Haşin İrkek

 Uçan Ruh

 Tontik Yanak

 Yazan Çizen

 Hain Uşak

 Amber- Kehribar

 Blaze- Yangın

 Alley Cat- Sokak Kedisi

 Myth- Efsane

 King Fisher- Yalı Çapkını

 Gladiatör Princes- Gladyatör Prensleri

 Wild Cat- Yabani Kedi

 Girls of Neptüne- Neptün Kızları

 Rogue- Düzenbaz

 Lazy Killer- Tembel Katil

 Lady Bird- Uğur Böceği

 Hello Hel- Merhaba Cehennem

 Hunter- Avcı

 Gas Man- Gaz Adam

 Feral Filly- Vahşi Kız

 Domino- Maskeli Balo

 Devil blade- Şeytan Bıçağı

 Infiinity- Sonsuzluk

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