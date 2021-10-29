Priv Hesap İsimleri - Priv Hesap Ne Demek? En Güzel Komik, Cool Ve Farklı 1, 2 Ve 4 Kişilik İsim Önerileri İle Anlamları
Sosyal medya ağları çok çeşitli olup bunlardan en fazla kullanılanları Instagram, Facebook ve Twitter'dır. Bu ağların yaygın kullanılması ile beraber farklı terimlere de aşina olmaktayız. Sosyal medya terimlerinden biri olan priv, hesap ismine verilen addır. Priv hesap isimleri? Priv hesap ne demek? En güzel, komik, cool ve farklı 1, 2 ve 4 kişilik isim önerileri ile anlamları nelerdir tüm detayları ile derledik.
Sosyal medya, hiç şüphesiz günümüzde herkes tarafından yaygın olarak kullanılan mecraya verilen addır. Sosyal medya mecralarının yaygın kullanılması ile beraber birçok terim de hayatımıza girmiştir. Sosyal medya ile ilgilenen kişilerin priv kelimesi ve hesap isimleri hakkında öneri alması işlerini kolaylaştıracaktır.
Priv Hesap Ne Demek?
Priv hesap, sosyal medya ile hayatımıza girmiş olan güncel terimlerden biridir. Aslında İngilizce olan private kelimesinin kısaltması olarak kullanılır. Priv, kelime anlamı olarak özel, kişisel, kişiye has ve mahrem gibi anlamlar taşır. Priv hesap ise kişilerin ikincil hesabı anlamına gelmektedir. Yani bir kullanıcının kendi adı ile kullanmakta olduğu bir hesabı vardır. Ancak farklı bir isimle kullandığı ikincil bir hesabı bulunuyor ise, bu hesap tek kullanıcı, 2 kullanıcı, 3 kullanıcı ve 4 kullanıcılı da olabilir, priv hesap denilmektedir. Priv hesaplarda isim kullanmak yerine daha yaratıcı farklı isimler tercih edilir.
Priv Hesap İsimleri
Priv hesap isimleri, tamamen kişinin yaratıcılığına kalmıştır. Çünkü priv hesaplarda kişiler kendi isimlerini kullanmaz ve kimliklerinin belli olacağı isimlerde tercih etmezler. Biz sizler için örnek ve en çok tercih edilen priv hesap isimlerinden bir derleme yaptık. Aşağıda sıralanmıştır;
Slmcnm
Eedahadaha
Kaplumbik
Meyve Veren Ağaç
Deli Manyak
Son Damla
Nisan Yağmuru
Servet Sahibi
Şahsına Münhasır
Hacı Murat
Evinizin Kızı
Has Kız
Deli Oğlan
Filolojik bozukluk
Mokoko
Nbrcnm
Heykel
Halay Başı
Gamzeli Kız
İşveli Cilveli
Edalı Modalı
Bitter Çaklıt
Çok Gezen Adam
Gezgin Papuç
Reis Başkan
Ortamın Abisi
Bebek Yüzlü
Lafmacun
Bilgi Pınarı
Adını Sen Koy
Karanlık Gece
Ekmek Kırıntısı
Tekne Kazıntısı
Uçan Memeli
Araya Giren Kara Kedi
Birdirbiri
En Güzel, Komik, Cool ve Farklı 1, 2 ve 4 Kişilik İsim Önerileri ile Anlamları
Priv hesaplarda, farklı isim bulmak önemlidir. Çünkü priv hesaplarda kişiler kendi isimlerini kullanmazlar. Ayrıca priv hesaplar tek kişi tarafından kullanılabileceği gibi çoğul kullanıcıya sahip hesapta olabilir. En güzel, komik, cool ve farklı 1, 2 ve 4 kişilik isim önerileri ve anlamlarını sizler için aşağıda sıraladık;
Acemi Fenomen
Açık Kalp Ameliyatçısı
Adamın Tillahı
Afilli Yalnızlık
Kafa Tası
Gönül Yarası
Ağır Abi
Kırık Kalpler Durağı
Aşk Doktoru
At Kafalı
Bilgi Tuzağı
Atarlı Romantik
Astık Kestik
Mor Atlı Prens
Ata Binen Prenses
Grinin Yüz Bin Beş Tonu
Bahtsız Bedevi
Başkanım Diyeceksin
Bebek Face
Beklenmedik Anda Gelen Misafir
Sevdalı Kuş
Melantronik
Takip Butonu
Kedili Psikolog
Beyaz Türk
Bilgi Küpü
Kareli Gömlek
Denizdeki Yılan
Kumkuyu
Katil Bahçıvan
Kepçeli Ahçı
Gevezeler Ailesi
Haşin İrkek
Uçan Ruh
Tontik Yanak
Yazan Çizen
Hain Uşak
Amber- Kehribar
Blaze- Yangın
Alley Cat- Sokak Kedisi
Myth- Efsane
King Fisher- Yalı Çapkını
Gladiatör Princes- Gladyatör Prensleri
Wild Cat- Yabani Kedi
Girls of Neptüne- Neptün Kızları
Rogue- Düzenbaz
Lazy Killer- Tembel Katil
Lady Bird- Uğur Böceği
Hello Hel- Merhaba Cehennem
Hunter- Avcı
Gas Man- Gaz Adam
Feral Filly- Vahşi Kız
Domino- Maskeli Balo
Devil blade- Şeytan Bıçağı
Infiinity- Sonsuzluk