Pokemon İsimleri Ve Okunuşları - En Bilinen Pokemonlar, Özellikleri Ve Evreleri

Pokemon'un bu zamana kadar yayımlanmış sinema filmleri ve isimleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Pokemon: İlk Film 2- Pokemon: Daima 3- Pokemon: Denizdeki Tapınak 4- Pocket Monster's the Movie: Coco 5- Pokemon: En Güçlü O 6- Pokemon: Kahramanlar

Pokemon İsimleri ve Okunuşları

1- Pikachu - Pi - ka - çu

2- Meowth - Mi - yav

3- Ghost - Gost

4- Çarmender - Çar - men - dır

5- Onix - O - niks

6- Jigglypuff - Ci -gi - li - paf

7- Squirtle - Si - kör -tıl

8- Bulbasaur - Bal - bazar

9- Caterpie - Ka - ter - pi

10- Psyduck - Pi - si - duk

En Bilinen Pokemonlar, Özellikleri ve Evreleri

1- Pikachu:

Evreleri: 1- Pichu 2- Raichu

Pikachu, Ash'in hem en sevdiği pokemonu hem de en yakın arkadaşıdır. Poki topuna girmek istemediği için sürekli Ash'in yanında durur.

Bir yıldırım pokemonu olan Pikachu, çok hızlı ve çeviktir. Evrim geçirme zamanı geldiğinde buna karşı direnmiş ve hiçbir zaman Pichu olmamıştır.

2- Squirtle:

Evreleri: 1- Wartortle 2- Blastoise

En güçlü su pokemonlarından biridir. Özellikle ateş pokemonlarına karşı bariz bir üstünlüğü vardır. Pikaçu gibi Squirtle da Ash'in takımına kendi isteği ile katılmıştır. Küçük ve hızlı bir pokemon olan Squirtle, bir deniz kaplumbağasıdır.

3- Charmander:

Evreleri: 1- Charmeleon 2- Charizard

Charrmander bir dinozor ve ateş pokemonudur. Ash'in en hızlı evrim geçiren pokemonlarından biri olan olan Charmander, Charizard olduktan sonra itaatsizliğe ve söz dinlememeye başlamıştır. Ash katıldığı ilk turnuvada kaybetmek üzereyken onu seçmiş, Charizard yine söz dinlemediği için turnuvadan elenmiştir.

Buz pokemonlarına karşı üstünlüğü olan Charmander'in en güçlü silahı ise öfkeli patlamadır.

4- Bulbasaur:

Evreleri: 1- Lvysaur 2- Venusaur

Bitki pokemonlarından biri olan Bulbasaur, Ash'in yakaladığı ilk pokemonlarından biridir. En güçlü saldırısı sarmaşıktır. Sırtındaki çiçek soğanından fırlattığı sarmaşıklar ile kısa sürede rakibini etkisiz hale getirebilir. Ateş pokemonlarına karşı direnci zayıf olan Bulbasaur, Ash'in Pikachu'dan sonra en sevdiği pokemonlardan biridir.

5- Igglybuff:

Evreleri: 1- Jigglypuff 2- Tigglytuff

Çizgi film serisindeki nadir peri pokemonlarından biridir. En önemli özelliği şarkı söyler söylemez herkesi uyutmasıdır. Ancak ikili saldırılarda kullanılabilecek bir pokemondur. Çünkü şarkı söylemek dışında herhangi bir özel gücü yoktur.

6- Caterpie:

Evreleri 1- Metapod 2- Butterfree

Bir tırtıl pokemonu olan Caterpie, evrimini tamamladığında kelebeğe dönüşür. Yerin altında çok hızlı hareket edebilir ve rakiplerini tek hamlede etkisiz hale getirebilir.

7- Tyrogue:

Sadece bir kez evrim geçiren Tyrogue, sonrasında Hitmonlee olur. İsminden de anlaşılacağı üzere Hitmonlee, Japon dövüşçü Bruce Lee'den esinlenerek oluşturulmuştur. Japonca adı Sawamular olan Tyrogue, rakiplerini genellikle güçlü tekmeleriyle alt eder.

8- Snorlax:

Snorlax, evrim geçirmez. Bunun en büyük nedeni çok tembel ve uykucu olmasıdır. Yaklaşık 500 kilo olan Snorlax, aynı zamanda en güçlü pokemonlardan biridir. Diğer pokemonların zehirlerine karşı bağışıklığı vardır.