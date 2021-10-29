Peygamber İsimleri Nelerdir? Kuranda Geçen Peygamberlerin Sırasıyla İsimleri, Özellikleri Ve Kavimleri
Kuran'ı Kerim de ismi geçen birçok peygamber bulunmaktadır. Her zaman için ise Kuran'da ismi geçen peygamberler merak edilmektedir. Peygamber isimleri nelerdir? Kuranda geçen peygamberlerin sırasıyla isimleri, özellikleri ve kavimleri nelerdir? Peygamber isimlerini ve peygamberler hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Kuran'ı Kerim, gönderilen peygamberler ile ilgili olarak ayetlerde bilgiler vermektedir. Gönderilen ilk peygamber Hz. Adem ve son peygamber ise Hz. Muhammed (s.a.v) olarak bilinmektedir. Peygamberler insanlara Allah'ın dinini tebliğ etmek ve insanları bilgilendirmek için gönderilmiştir.
Peygamber İsimleri Nelerdir?
Birçok kaynakta belirtildiği üzere 100 binin üzerinde peygamber gönderildiği söylenmektedir. Ancak Kuran'da sadece 25 tane peygamberin ismi geçmektedir. Peygamberler Allah'ın elçisi olarak bilinmektedir. Toplumlara uyarıcı olarak gönderilmişlerdir. Kuran'ı Kerim de adı geçen 25 peygamber olmasına rağmen sadece 4 tanesine kitap gönderilmiştir.
Hz Adem
Hz İdris
Hz Nuh
Hz Hud
Hz Salih
Hz İbrahim
Hz Lut
Hz İsmail
Hz İshak
Hz Eyüp
Hz Yusuf
Hz Yakub
Hz Şuayb
Hz Musa
Hz Harun
Hz Zülkifl
Hz Davud
Hz Süleyman
Hz Elyesa
Hz İlyas
Hz Yunus
Hz Zekeriya
Hz Yahya
Hz İsa
Hz Muhammed
Kuran'ı Kerim de ismi geçen peygamberler 25 tane olmak üzere isimleri ise bu şekildedir. Peygamberler içerisinde kendisine kitap gönderilen peygamberlere ise Resul denilmektedir.
Hz. Davud / Zebur
Hz Musa / Tevrat
Hz İsa / İncil
Hz Muhammed / Kur'an-ı Kerim
Kuranda Geçen Peygamberlerin Sırasıyla İsimleri, Özellikleri ve Kavimleri
Hz. Adem: İlk insan ve ilk peygamber olma özelliğine sahiptir. Bir süre cennette yaşayan ve daha sonra dünyaya gönderilen bir peygamber olma özelliğini taşımaktadır.
Hz. İdris: Bulutlarla konuşabilir ve istediği zaman yağmur yağdırabilirdi. Kabiloğullarına tebliğ ile görevlendirilmiştir.
Hz. Nuh: Tufan peygamberi olarak tanınmaktadır. Nuh kavminin peygamberi olarak bilinmektedir.
Hz. Hud: Ad kavminin peygamberi olarak bilinmektedir. Nuh tufanı sonrasında tekrar putlara tapmaya başlayan halka Allah'ın dinini anlatmıştır.
Hz Salih: Semud kavmine gönderilmiş bir peygamber olduğu bilinir. Kabiliyetli, iyilik sever ve dürüst bir peygamber olarak bilinmektedir.
Hz İbrahim: İnsanlara yardımcı olmayı seven ve yumuşak huylu bir peygamber olarak bilinmektedir. Hz İbrahim ettiği dualar ile bilinmektedir.
Hz Lut: Lut kavmine gönderilen bir peygamber olarak bilinmektedir. Hz Lut kavmi helak edilen kavimler arasında yer almaktadır.
Hz İsmail: Zemzem suyu ve kurban edilme olayları ile bilinmekte olan bir peygamberdir. Çeşitli özellikleriyle Kuran'da zikredilmektedir.
Hz İshak: Hayvanlarla konuştuğu bilinen bir peygamberdir. Aynı zamanda çeşitli mucizelerinin de olduğu söylenebilir.
Hz Eyüp: Yaşadığı zorluklara ve bedeninde meydana gelen zorlu hastalıklara rağmen sabretmiştir. Malı, evladı, bedeni üzerinden sınanmıştır. Allah'a teslimiyetini bırakmamıştır.
Hz Yusuf: Kardeşleri tarafından kuyuya atılan peygamber olarak bilinmektedir. Yüzü çok nurlu bir peygamberdir. Ağaç yapraklarından kumaş elde etmesi gibi mucizeleri bulunmaktadır.
Hz Yakup: Adaletli ve sabırlı bir peygamber olarak bilinmektedir.
Hz Şuayb: Medyen toplumuna elçi olarak gönderilmiştir.
Hz Musa: Dört kutsal kitaptan bir tanesi Musa peygambere indirilmiştir.
Hz Harun: İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber olarak bilinmektedir.
Hz Zülkifl: Kuranda ismi geçen bir peygamberdir.
Hz Davud: Güzel sesi ile bilinmekte olan bir peygamberdir. Kutsal kitap gönderilmiştir.
Hz Süleyman: Dokuz tane mucizesi bulunan peygamber, tüm canlılar ile konuşabilmekteydi.
Hz Elyesa: İçme suyuna bir miktar tuz atarak suya tatlı ol demiştir. İçme sularındaki acılığı kaybetmiştir.
Hz İlyas: Duaları ile yağmur yağmasını sağlamıştır.
Hz Yunus: Yunus balığı tarafından yutularak karaya çıkarılmıştır.
Hz Zekeriya: Kalem, Hz Zekeriya'nın yanında kendi kendine Tevrat'ı yazabilmektedir.
Hz. Yahya: Gündüz vaktinde gökyüzünde yıldız göstermek gibi mucizeleri vardır.
Hz İsa: Hristiyanlara gönderilen bir peygamberdir. İncil kendine gönderilmiştir.
Hz Muhammed: İslam dinini tebliğ etmek için gönderilmiştir. Gönderilen son peygamberdir.