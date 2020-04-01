Pera İsminin Anlamı Nedir? Pera Ne Demek?

Pera ismi en çok tercih edilen kız bebek isimleri arasında yer almaktadır. Pera ismi ayrıca oldukça popüler olan isimlerden birisidir. Pera isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır.

Pera İsminin Anlamı

Pera karşı taraf öte taraf anlamına gelmektedir. Latince bir kelime olan Petra söz öbeğinden türetilmiştir. Sağlam ve güçlü bir kişiyi ifade eder. Pera isminin bir diğer anlamı ise Peri olarak bilinir.

Pera İsminin Özellikleri

Pera ismine sahip kişiler oldukça güçlü bir karaktere sahiptirler. Ruhsal sıkıntılarını ve duygularını yoğun olarak yaşarlar. Hayatlarına bir başkalarının müdahalesine pek fazla izin vermezler. Dürüst ve cesaretli kişilerdir. Bu kişiler alacağı kararlarda da kararsızlık yaşayabilirler.

Kararsızlık yaşamalarından ötürü hayatının kimi periyotları zaman zaman olumsuz gidebilir. Özgüven sahibi yüksek kişidirler. Girdikleri ortamda kendilerini belli ederler. Yönetmeyi ve emir vermeyi severler dolayısıyla liderlik kişilikleri bulunur. Sakin bir kişiliğe sahiptirler. Pera ismi Kur'an-I Kerim'in herhangi bir ayetinde yer almamaktadır.