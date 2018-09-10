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Patlıcanlı vejetaryen lazanya tarifi

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Patlıcanlı vejetaryen lazanya tarifi
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Patlıcanlı Vejetaryen Lazanya var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

MALZEMELER:

  • 10 yaprak lazanya
  • 500 gr közlenmiş patlıcan
  • 1,5 su bardağı rende kaşar
  • 1 çay bardağı ceviz

BEŞAMEL SOS İÇİN:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1,5 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

YAPILIŞI:

  • Tereyağı ve sıvı yağ tencereye alınır, un ilave edilir ve kokusu çıkana kadar ocakta.
  • Üzerine 1,5 su bardağı süt ilave edilir. Çırpıcı ile karıştırılarak pişirilir. Tuz ve karabiber de eklenir. 1-2 dakika kaynadıktan sonra beşamel sos hazır.
  • Fırın kabına beşamel sostan 1-2 yemek kaşığı yayılır.
  • Üzerine 2 yaprak lazanya koyulur.
  • Lazanyanın üzerine 1 kepçe beşamel sos, 2-3 yemek kaşığı köz patlıcan ve 1 yemek kaşığı rende kaşar eklenir. Üzerine diğer lazanya yapraklarını eklenir.
  • Bu işlemi lazanya tercihen minimum 4 kat oluncaya kadar devam edilir.
  • En üst kata gelince lazanyayı koyup kalan beşamel sosu lazanyanın her tarafını kaplayacak şekilde dökülür. Kalan rende kaşar da üzerine serpiştirilir ve 20 dakika boyunca 200-220 derece arasında fırında pişirilir.

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