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Patlıcanlı vejetaryen lazanya tarifi
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Patlıcanlı Vejetaryen Lazanya var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
MALZEMELER:
- 10 yaprak lazanya
- 500 gr közlenmiş patlıcan
- 1,5 su bardağı rende kaşar
- 1 çay bardağı ceviz
BEŞAMEL SOS İÇİN:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1,5 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
YAPILIŞI:
- Tereyağı ve sıvı yağ tencereye alınır, un ilave edilir ve kokusu çıkana kadar ocakta.
- Üzerine 1,5 su bardağı süt ilave edilir. Çırpıcı ile karıştırılarak pişirilir. Tuz ve karabiber de eklenir. 1-2 dakika kaynadıktan sonra beşamel sos hazır.
- Fırın kabına beşamel sostan 1-2 yemek kaşığı yayılır.
- Üzerine 2 yaprak lazanya koyulur.
- Lazanyanın üzerine 1 kepçe beşamel sos, 2-3 yemek kaşığı köz patlıcan ve 1 yemek kaşığı rende kaşar eklenir. Üzerine diğer lazanya yapraklarını eklenir.
- Bu işlemi lazanya tercihen minimum 4 kat oluncaya kadar devam edilir.
- En üst kata gelince lazanyayı koyup kalan beşamel sosu lazanyanın her tarafını kaplayacak şekilde dökülür. Kalan rende kaşar da üzerine serpiştirilir ve 20 dakika boyunca 200-220 derece arasında fırında pişirilir.
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