Papatya Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Papatya Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Papatya yağı sağladığı pek çok faydası ile bilinen doğal ürünler arasında kendisine yer bulmaktadır. Bu anlamda önemli araştırma konusunu oluşturan ürünlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.



Papatya Yağı Nedir?



Papatya yağı adından da anlaşılacağı gibi papatya bitkisinden elde edilen bir yağ çeşididir. Saç ve cilt üzerine önemli faydaları olan bitkisel bir yağ olma özelliğine sahiptir.



Papatya Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Papatya yağı evde de kolaylıkla üretilebilen bir bitkisel yağ olma özelliği taşır. Papatya yağının üretimi için ise gereksinim duyacağınız malzemeler 1 adet poşet ve 250 milim kadar zeytin yağı olacaktır.



Papatya yağının yapımı için öncelikle papatya yaprakları ayrılır ve çok ince olacak şekilde kıyılır. Bir kavanoz yarısına kadar su ile doldurulup geri kalan kısmına ize saf zeytin yağı doldurulur. Sonrasında ise elde edilen zeytinyağlı su karışımının içerisine ince bir şekilde kıyılmış olan papatya yaprakları eklenir. Sonrasında kavanoz 2 hafta boyunca güneş gören bir yerde bekletilir.



2 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından kavanoz, ,içerisine su konulmuş olan bir tencerenin içinde ısıtılır. Bu şekilde hazırlanan papatya yağı, içinde bulunduğu kavanozdan başka bir kavanoza tülbent ile süzülerek aktarılır ve böylece kullanıma hazır hale gelir.



Papatya Yağı Ne İşe Yarar?



Papatya yağı, cilt ve sağ sağlığının korunmasına etki katkı sağlayan bir ürün olma özelliği taşımaktadır. Bu sebeple cildin nemlendirilmesi ve saçların daha güzel görünüm kazanması için kullanılmaktadır. Ayrıca sahip olduğu faydalı etkileri sebebiyle tıbbi ve kozmetik alanda da kullanılan bir ürün olma özelliği taşır.



Papatya Yağı Neye İyi Gelir?



Papatya yağı cilt ve saç sağlığının korunması noktasında son derece yararlı özelliklere sahip olan bir doğal ürün olma özelliğine sahiptir. Bu sebeple saçların daha parlak ve sağlıklı olmasına ve cildin de yumuşak ve pürüzsüz olmasına katkı sağlar.



Papatya Yağı Faydaları



Doğa ananın insanın kullanımına sunduğu mucizevi ürünlerden biri olan papatya yağının bilinen pek çok faydasının varlığı söz konusudur. Bunlar:



- Cildi nemlendirir ve pürüzsüz bir görünüme kavuşması yönünde önemli bir etki sağlar,

- Saç açma işleminde tamamen doğal kullanım sağlar,

- Saçları arındırır ve varsa kepek sorununu giderir,

- Vücudun çeşitli bölgelerine masajla uygulandığında ağrı hafifletici etki sağlar,

- Yeni doğan bebeklerin gaz sorununa yönelik olarak etkili bir çözüm sağlar.



Papatya Yağı Nasıl Kullanılır? Papatya Yağı Kullanımı



Papatya yağının uygulanacağı yere göre kullanım şekli farklılık gösterebilmektedir. Bu kapsamda papatya yağı eğer ellere uygulanacaksa bunun için damlatılarak yayılması yeterli olacaktır.



Eğer saça renk açmak amacıyla uygulanacaksa bu noktada dikkatli olunması önemlidir. Bu kapsamda papatya yağının saça uygulanmasından sonra bir kaç dakika bekletilmesi yeterli olacaktır. Saçta uzun süre kalması halinde renk açma etkisi artar.



Papatya yağı yüz ve saçlar için hazırlanan maske ve kremlerin içine damlatılarak da kullanılabilir. Bu sayede hazırlanmış olan maske veya kremlerin olumlu yöndeki etkisinin çok daha fazla arttırılması sağlanabilir.



Yeni doğan bebeklerin karın bölgesine iki damla damlatılarak masajla uygulandığında gaz probleminin hafiflemesine katkı sağlayıcı bir etki yaratır.



Papatya yağı kullanımı hamilelerde ve çocuklarda kullanımı önerilmeyen bir üründür. Bu hususlara dikkat edilmesi oldukça önemli bir konudur.