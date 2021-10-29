Papağan İsimleri 2021 - En Güzel Ve İyi Komik, Değişik Ve Sevimli Papağan İsmi Önerileri İle Anlamları

Kullanmış olduğu kelimelerin anlamını çoğu zaman bilen papağan ırkları en fazla insan sesini taklit etmekten hoşlanırlar. Durum böyle olunca fiziksel gelişiminden psikolojisine dek etki eden etkenler insanların tavırları olmaktadır. Görmüş olduğu sevgi ve ilgi, en çok sahibi ile bağ kurmasını sağlar. Bundan dolayı bir papağanın kendisini değerli hissetmesi bir hayli önemlidir.

Papağan İsimleri 2021 - En Güzel ve İyi Komik

Son derece sevimli bir kuş türü olan papağanlara isim koymak önemlidir. Anacak papağanınız için isim seçerken öncelikle dikkat etmeniz gereken konu cinsiyeti olmaktadır. Papağan için vereceğiniz ismi kuşun cinsiyetine uygun belirlemeniz için papağan isimleri 2021- en güzel ve iyi komik papağan isim seçenekleri cinsiyete uygun olarak aşağıda listelenmektedir.

Erkek Papağan İsimleri:

- Aksak

- Apollo

- Apaçi

- Bambam

- Rıfkı

- Pıtır

- Maviş

- Aliş

- Bulut

- Bubi

- Ciklet

-Cips

- Çiko

- Kırpık

- Zıpır

- Kınalı

- Gaffur

- Taklacı

- Şımarık

- Koko

- Cankuş

- Paytak

- ŞekerA

- Mercan

-Cankat

- Bordo

- Bonibon

- Fındık

- Pepe

- Korsan

- Dodo

- Pıtır

- Cino

- Çimen

- Ceviz

Dişi Papağan İsimleri:

- Rimel

- Simli

- Bambiş

-Süslü

- Balım

- Oynak

- Sürmeli

- Rezzan

- Asuman

- Çilek

- Gül

- Cicim

- Prenses

- Şıkıdık

- Şirin

- Bici

- Ela

- Aliye

Değişik ve Sevimli Papağan İsmi Önerileri İle Anlamları

Papağanına değişik ve sevimli papağan isim seçimini kolaylaştırıcı unsurların başında isim önerileri gelmektedir. Bu sayede sevimli dostunuz için aramış olduğunuz ideal ismi bulmanız çok daha kolay bir hal alacaktır. İşte anlamları ile değişik ve sevimli papağan ismi önerileri:

Erkek Papağan İsimleri ve Anlamları:

- Ayzek (Gülmek ve sevinmek)

- Duman (Bir maddenin yanmasıyla çıkan kara ve esmer renkli gaz)

- Daffy (Ördek)

- Gloria (Şan, şeref, ihtişam, ün, mutluluk)

- Misket (Bilye)

- Can (Ruh, dirilik, güç, gönül, sevimli)

- Charlie (Özgür adam)

- Şakir (şükreden, karşılaştığı iyiliklerin kıymetini bilen)

- Cimbom (Galatasaray ile aynı anlamı ifade eder )

- Kartal (Yeniden diriliş ve güçlülük )

- Tarzan (Beyaz adam)

- Mecnun (Delicesine seven)

- Cino (Tavuk ve keçi gibi hayvanlar gurubundan

- Dodo (İnsanlar, kurt)

- Çıtır (Kızarmış, gevrek bir hal almış)

- Rıfkı (Yumuşaklık, yumuşak başlılık, mülayimlik, tatlılık, naziklik)

- Çapkın (Geçici aşklar pesinde koşan)

- Herkül (Vücudu çok gelişmiş)

- Çiko (Yakışıklı)

Dişi Papağan İsimleri ve Anlamları:

- Asuman (Gök, gökyüzü)

- Afrodit (Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası..)

- Suzi (Yanan tutuşan)

- Bella (Güzel)

- Betty (Tanrıya yemin, Tanrıya söz verme)

- Pırpır (Tek veya çift motorlu küçük uçak)

- Zeyna (Güçlü ve süslü )

- Zilli (Zili olan)

- Lady (Bayan)

- Lulu (İnci)

- Zakkum (Cehennem ağacı)

- Lili (Allah yemin etmişti)

- Naz (Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme, şımarıklık, yalvarma, rica)

- Şirine (Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş)