Palmarosa Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Palmarosa Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Palmarosa yağı çiçeklenmeden önce toplanan Palmarosanın damıtılması ile elde edilir. Kokusu oldukça güzeldir.

Palmarosa Yağı Nedir?

Palmarosa yağı, özellikle Hindistan Bölgesinde yetişen bir bitkinin yağıdır. Tropikal bir çim olarak bilinir ve buğdaygiller familyasındandır. Bu bitkinin rengi önce yeşil olur. Daha sonra sarı saman rengine doğru dönüşür. Palmarosa bitkisi uzun ince saplı ve çiçekli bir bitkidir. Hasat zamanı çiçeklenmeden önce olmaktadır. Damıtma yöntemiyle palmarosa yağı elde edilmektedir.

Palmarosa Yağı Nasıl Yapılır?

Çiçeklenmeden önce hasat edilmesi gerekir. Bu otlar kurutulur ve bu otlar damıtılır. Elde edilen yağ, gül yağına benzemektedir. Palmarosa yağının kokusu tatlı çiçek kokusu grubundadır. Rengi açık sarı tonlarda olmaktadır. Çok kıvamlı bir yağ değildir. Tıbbi açıdan birkaç yerde kullanımı söz konusudur. Bunun dışında kozmetik alanında pek çok yerde kullanılır.

Palmarosa Yağı Neye İyi Gelir?

Çiçeklenmeden toplanan palmarosa çiçeği damıtılır ve yağı elde edilir. Gül yağına benzer bir kokusu vardır. Kozmetik alanında kullanımı söz konusudur. Kişilerin ruh halinin düzenlenmesine yardımcı olur. Kaygı, gerginlik gibi duyguların yönetilmesini sağlar. Ruhsal açıdan kişileri rahatlatıcı etkisi vardır. Cilt üzerinde oluşabilecek bazı enfeksiyonların önüne geçilebilir.

Palmarosa yağı yapısı gereği cilt üzerinde olumlu etki yaratır. Antiseptik özelliğe sahip olduğu için cilt temizliğinde kullanılır. Sivilcelerin iyileşmesine destek olur. Cilt üzerinde oluşan yara izlerini iyileştirir. Ayrıca yanık tedavisinde etkili bir üründür. Palmarosa yağı ile evde bulunan ve ciltten dökülen maytları yok etmek mümkündür.

Palmarosa Yağı Faydaları

Palmarosa yağının pek çok faydası bulunmaktadır. Kişilerin hem ruhsal açıdan iyileşmesine hem de cilt sorunlarına iyi gelir. Etki alanları şunlardır;

l Cilt yaralarının iyileşmesine yardımcı olur. Ciltte yanık sorunu yaşanırsa, yanık izini tedavi etmek mümkündür.

l Antiseptik özelliği sayesinde cilt temizliğinde etkili olmaktadır. Cilt toniği olarak kullanılır ve cilt problemlerinin onarılmasına yardımcı olur.

l Kaygı, gerginlik ve stres gibi duyguların yatışmasını sağlar. Kişilerin olumsuz ruh halinin düzenlenmesine destek olur. Kokusu sayesinde kişiler kendilerini daha iyi hisseder.

l Cildin nemlenmesine yardımcı olur. Ciltteki kuruluk, kızarıklık gibi sorunlarla mücadele eder. Ayrıca cilt tonunun dengelenmesini sağlar.

l Ciltte görülen yaşlanma etkileri ile savaşır. Bu etkilerin azalmasını sağlar.

l Masaj yapılarak kullanıldığı zaman kas ve eklemlerde oluşan ağrıları tedavi eder.

l Ciltte oluşan mantar enfeksiyonlarının tedavisine yardımı olur.

l Parfüm şişesinin içine su ile karıştırılarak konabilir. Bu karışım daha sonra odalara sıkılarak, odaların ortamı rahatlatılır.

l Yüksek ateş veya grip gibi durumlarda ateş düşürülmesi için kullanımı söz konusudur.

l Ciltte oluşan lekelerin azaltılması veya giderilmesi konusunda etkilidir.

l Parfüm sektöründe de kullanımı söz konusudur.

Palmarosa Yağı Kullanımı

Palmarosa yağı damıtılarak oluşturulan bir yağdır. Palmarosa yağı kıvamlı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kullanmadan önce seyreltmek gerekir. Seyreltmeden kullanılması tavsiye edilmez. Her kişinin cilt yapısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle kullanmadan önce cilt üzerinde denenmesi gerekir. Böylece alerjik bir reaksiyona sahip olup olmadığı anlaşılır.

Hamile kadınların doktora danıştıktan sonra kullanmaları tavsiye edilmektedir. Palmarosa yağı buhurdanlık içerisinde de kullanılabilir. Böylece bulunduğu ortama güzel kokular salabilecektir. Terapi amacı ile kullanımı söz konusudur. Farklı yağlar ile karıştırılarak kullanımı da söz konusudur. Palmarosa yağını belirli oranlarda susam yağı, badem yağı, zeytinyağı ile karıştırabilirsiniz. Böylece farklı karışımlar elde etmek söz konusu olacaktır.