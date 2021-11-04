P ile başlayan erkek isimleri nelerdir? P harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İlk harfi P olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Pamela 2- Paul 3- Peggy 4- Polly 5- Parker

P HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

1- Polat

2- Pamir

3- Poyraz

4- Pekin

5- Peyman

6- Pekalp

7- Pars

8- Peker

9- Pertev

10- Peyami

P HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Polat

Farsça kökenli bir sözcük olan Polat, ülkemizde yaygın olarak kullanılan erkek isimlerinin başında geliyor. Polat kelimesinin sözlük anlamı çelik olsa da, bu isim günümüzde daha çok güçlü ve dirayetli anlamında kullanılmaktadır.

2- Pamir:

Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan Pamir isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: En yüksek noktası Kongur Tagh olan sıradağlar

İkinci Anlamı: Gerçek dost, dert ortağı, sırdaş

3- Poyraz:

Dilimize Rumcadan geçmiş olan Poyraz ismi, hem erkeklere hem de kızlara verilen isimler arasında yer alıyor. Poyraz, kuzeydoğudan esen şiddetli rüzgar demektir. Mecazen ise güçlü, kararlı, dirayetli anlamına gelir.

4- Pekin:

Pekin isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Herkesin mutabık olduğu hakikat

İkinci Anlamı: Şüpheye yer bırakmayacak şekilde bariz olan gerçek

5- Peyman:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Peyman ismi verilen söz anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 3 bin kişi bu ismi kullanmaktadır. Bu kişilerden bine yakını İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropollerde ikamet ediyor.

6- Pekalp:

Pek ve Alp kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan Pekalp ismi Öz Türkçedir. Pek çok anlamına gelirken alp da yiğit demektir. Pekalp ismi ise çok güçlü, gözü savaşçı ve hükümdar manasına gelir.

7- Pars:

Pars, kedigillerden familyasından olan memeli bir hayvandır. Pars isminin sözlük anlamı ise güçlü ve hızlıdır.

8- Peker:

Pek ve er kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan Peker ismi, 14. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Peker ismi, kudretli ve adaletli anlamına gelir.

9- Pertev:

Ziya ve Münir isimleriyle eş anlamlı Pertev ismi hem ışık ve aydınlık hem de alev manasına gelir.

10- Peyami:

Ülkemizde yaklaşık olarak 7 bin kişinin kullandığı Peyami, ulak ve haberci demektir.