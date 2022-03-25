Ormanların faydaları nelerdir? Ormanın insan ve diğer canlılar için önemi

Özellikle çocuklara ormanların önemi ve faydaları öğretilen Orman Haftası 26 Mart'a kadar devam edecek. Hafta boyunca okullarda ve çeşitli etkinlik alanlarında fidan dikilerek, ağaç ile ormanların hem doğa hem ekonomiye katkıları anlatılıyor. Peki, ormanların faydaları nelerdir? İşte, ormanların insanlar ve diğer canlılar için önemi!

ORMANLARIN İNSANLAR VE CANLILAR İÇİN ÖNEMİ

Ormanların en önemli faydası oksijen kaynağı olmasıdır. Bitkiler fotosentez yolu ile havadan karbondioksiti alır; havaya oksijen verir. Havada % 21 oranında oksijen bulunmaktadır. Bu miktarın % 56'sını ormanlar üretir. Bu nedenle ormanlar insanlar ve canlılar için yaşam kalitesini artıran en önemli doğal kaynaktır.

ORMANLARIN FAYDALARI NELERDİR?