Ormanların faydaları nelerdir? Ormanın insan ve diğer canlılar için önemi
Türkiye'de okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Orman Haftası devam ediyor. 21 - 26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Orman Haftası vesilesiyle ormanların faydaları bir kez daha hatırlatılıyor. İşte, ormanların insanlar ve diğer canlılar için faydaları ve önemi...
Özellikle çocuklara ormanların önemi ve faydaları öğretilen Orman Haftası 26 Mart'a kadar devam edecek. Hafta boyunca okullarda ve çeşitli etkinlik alanlarında fidan dikilerek, ağaç ile ormanların hem doğa hem ekonomiye katkıları anlatılıyor. Peki, ormanların faydaları nelerdir? İşte, ormanların insanlar ve diğer canlılar için önemi!
ORMANLARIN İNSANLAR VE CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
Ormanların en önemli faydası oksijen kaynağı olmasıdır. Bitkiler fotosentez yolu ile havadan karbondioksiti alır; havaya oksijen verir. Havada % 21 oranında oksijen bulunmaktadır. Bu miktarın % 56'sını ormanlar üretir. Bu nedenle ormanlar insanlar ve canlılar için yaşam kalitesini artıran en önemli doğal kaynaktır.
ORMANLARIN FAYDALARI NELERDİR?
- Şehirlerde serinlemeyi sağlarlar.
- Erozyon riskini azaltırlar.
- İnsanları ultraviyole ışınlardan korurlar.
- Havayı temizlerler. Havayı kirleten gazların birçoğunu yaprak ve kabukları ile filtrelerler.
- Aldıkları suyu, daha fazlasıyla geri verirler. Çünkü buharlaşmayı büyük ölçüde azaltırlar. Yeni dikilmiş bir ağaç ortalama olarak 55 litre su ister. Ve aldığı bu suyu, doğaya tekrardan fazlasıyla geri bırakır.
- Ağaçlar tüm evren için gıda kaynağıdır
- Dikkat eksikliği gibi birçok durumda, ağaçlarla temas etmek belirtileri azaltır.