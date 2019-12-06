Ömer ne demek? İşte Ömer isminin anlamı

Ömer ismi, canlı olmak, hayat anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda yaşayış manasında kullanılmaktadır. Arapça kökenli bir sözcük olan Ömer Arap, Fars ve Türk toplumlarında sıklıkla kullanılmaktadır.



Ömer İsminin Özellikleri



Ömer ismi, adaleti temsil etmektedir. Bu isme sahip olan bireyler adaleti, merhameti ve dirayetli oluşuyla bilinir. Anne ve babaya hayırlı evlat olmak, ilim irfan sahibi olmak ismin özelliklerindendir. Güçlü bir mizacı olan bu kimseler, zorluklarla başa çıkmada başarılıdır.



Ömer İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ömer ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak buna rağmen İslamiyet’in ikinci halifesinin ismidir. Hazreti Ömer, adaletiyle nam salan bir halifedir. Hazreti Ömer döneminde İslam devleti en güçlü zamanını yaşamıştır. Hazreti Ömer, İslamiyet’in önemli büyüklerinden biridir.