Okyanus İsimleri Nelerdir? Büyükten Küçüğe Dünya Üzerindeki Okyanuslar

Okyanuslar dünya üzerindeki hidrosferin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Okyanus içerisinde yaşayan pek çok canlı ve mikroorganizmalar yer almaktadır. Okyanuslar üzerinde takımadalar da yer almaktadır.

Okyanus İsimleri Nelerdir?

Dünyamız üzerinde tam olarak 5 tane okyanus bulunmaktadır. Bu okyanuslar denizlere de yakındır. Okyanusların isimleri şu şekildedir;

1) Atlas Okyanusu

Atlas okyanusu dünyanın en büyük okyanuslarından bir tanesidir. Atlas okyanusu Atlantik okyanusu olarak da isimlendirilmektedir. Tam olarak 106 milyon metre küp bir yüzölçümüne sahiptir. Atlas okyanusu bir zamanlar tek parça olarak bilinmektedir. Daha sonra kıtaların ayrılması ile birlikte ortaya çıkmıştır. Atlas okyanusu Avrupa ve Afrika'yı tam Amerika Birleşik Devletleri'nden ayıran büyük bir okyanustur. Batılı devletler tarafından Eski Dünya'yı yeni Dünya'dan ayıran bir okyanus olarak kabul edilen atlas okyanusu büyük bir okyanustur.

Atlas okyanusunun en derin noktası ise tam olarak 3 kilometreden fazla derinliğe sahip olan Porto Riko çukuru olarak bilinmektedir. Atlas okyanusu birçok ülkeye kıyısı olan bir okyanustur.

2) Hint Okyanusu

Dünya'nın en büyük okyanuslarından bir tanesi olan Hint okyanusu Hint yarımadasında yer almaktadır. Kuzey tarafında Asya kıtası batı kısmında ise Afrika ve Arabistan yarımadası yer almaktadır. Dünya sularının %20'si yine bu okyanusta yer almaktadır. Hint okyanusu oldukça geniş bir okyanus olarak bilinmektedir. En önemli geçiş noktaları arasında Hürmüz boğazı ve Malakka boğazı yer almaktadır. Bu boğazlar önemli ticaret geçiş bölgeleridir.

3) Arktik Okyanusu

Bu okyanus Kuzey Buz Denizi ya da Kuzey Buz okyanusu olarak da adlandırılmaktadır. Tam olarak Asya Avrupa ve Kuzey Amerika'da yer alan bu okyanus Kuzey Kutbu'na da oldukça yakın bir bölgede yer almaktadır. Buzlarla kaplı bir okyanus olarak bilinen bu okyanusun yüzölçümü ise 14 milyon kilometre karedir. Dünya üzerinde yer alan diğer okyanuslara göre daha sığ bir okyanustur.

4) Pasifik Okyanusu

Dünya'nın en büyük okyanusu olarak bilinmektedir. Pasifik okyanusu Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasında yer almaktadır. Pasifik okyanusu Büyük okyanus olarak da bilinmektedir. Bu okyanusa pasifik adını veren ilk kişi ise İspanya kralıdır. Daha sonra da dünyayı dolaşan Portekizli denizci Ferdinand Magellan da bu okyanusa pasifik demiştir. Pasifik okyanusu Portekizcede sakin sözcüğünden gelmektedir. Sakin okyanus olarak da adlandırılmıştır. Tam olarak 179 milyon kilometre kare yüzölçümüne sahip olan bu okyanus içerisinde pek çok canlı türü yaşamaktadır. Pasifik okyanusu Atlas okyanusu ve Hint okyanusunun toplamı kadar yüzölçümüne sahiptir.

5) Güney Okyanusu

Dünya üzerindeki tanımlanmış olan son okyanus olarak bilinmektedir. Antarktika okyanusu olarak da bazı coğrafyacılar tarafından isimlendirilmiştir. Güney okyanusu Antarktika kıtasını çevreleyen bir su kütlesidir. Bundan dolayı dördüncü büyük okyanus olarak da bilinmektedir. Güney okyanusu dünyada keşfedilmeyi bekleyen okyanuslardan bir tanesidir. Ülkemizin yüzölçümünün tam olarak 26 katı olan bu okyanusun kıyı şeridi uzunluğu ise 17 bin kilometredir.

Büyükten Küçüğe Dünya Üzerindeki Okyanuslar

Dünyanın en büyük okyanusu Pasifik okyanusudur. Daha sonra ikinci büyük okyanus ise atlas okyanusudur. Üçüncü büyük okyanus Hint okyanusu olup ondan sonra ise güney okyanusu gelmektedir. Sonuncu ise Arktrik okyanusudur.