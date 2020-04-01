Okan İsminin Anlamı Nedir? Okan Ne Demek?

Okan kökeni Türkçe olan bir isimdir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve hala kalıcı olan adlardan biri olarak öne çıkıyor. Erkek çocukları için verilen bir isim olduğunu söylemek mümkün. Aileler tarafından çocuklar için beğenilen ve değer görülen isimler arasındadır.

Okan İsminin Anlamı

Okan birbirinden farklı anlamlara gelen bir isimdir. Ancak bu adın her anlamı oldukça özel ve değerlidir.

- Anlayışlı,

- Anlama ve öğrenme,

- Tanrı ve Oğuz,

Bu gibi çok özel ve güzel anlamları bulunan Okan ismini bebeğiniz için kullanabilirsiniz. Erkek çocuğunuz adına ona özel bir ad vermeniz mümkün. Hangi anlamı olursa olsun karakteristik özellikleri ve kulağa hoş gelen tınısı ile beraber en çok kullanılan isimlerden biridir.

Okan isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği merak ediliyor. Ancak bu ismin Kur’an-ı Kerim'de yer almadığını söylemek gerekir. Türkçe kökenden gelen bu ismi erkek çocuğunuz için güzel anlamı üzerinden değerlendirebilirsiniz. Çok eski dönemlerden günümüze kadar hala en çok kullanılan ve ele alınan isimlerden biridir.