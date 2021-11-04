Ö ile başlayan erkek isimleri nelerdir? Ö harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İlk harfi Ö olan erkek isimlerinin birçoğu öz Türkçedir. Bunun nedeni Ö harfinin Farsça ve Arapçaya göre Türkçede daha fazla kullanılmasıdır.

Ö Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

1- Önder

2- Ömer

3- Özgün

4- Ökkeş

5- Ömür

6- Ögeday

7- Öktem

8- Öncü

9- Özgü

10- Özgür

Ö HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Önder:

Önder ismi, başı çeken, ön saflarda yer alan ve örnek olan anlamına gelir. 2021 yılı verilerine göre ülkemizde yaklaşık 12 bin kişi Önder ismini taşıyor.

2- Ömer:

Türkiye'de yaklaşık 430 bin kişinin taşıdığı Ömer ismi, en popüler 20 isimden biridir. Ömer kelimesinin ilk anlamı, kendisine ve sözüne itimat edilen, güvenilir ve sadık dosttur. Bu isim aynı zamanda çok methedilen, takdir edilen kimse anlamına gelir.

3- Özgün:

Son yıllarda en çok tercih edilen isimlerden biri olan Özgün, taklitten ve sıradanlıktan uzak, kendine özgü ve farklı anlamına gelir.

4- Ökkeş:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Ökkeş ismi erkek örümcek demektir.

5- Ömür:

En çok tercih edilen unisex isimlerden biri olan Ömür, yaşam süresi ve dünya hayatı gibi anlamlara gelir.

6- Ögeday:

Eski Türkçe bir isim olan Ögeday, 11. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Ögeday, yaptığı her işte başarılı olan, feraset sahibi ve akıllı anlamına gelir.

7- Öktem:

Öktem ismi, kibir ve gösterişten hoşlanmayan, onurlu ve vakar kimse demektir. Bu ismin bir diğer anlamı ise korkusuz, gözü pek, atılgan ve yiğittir.

8- Öncü:

Öncü ismi, özellikle 2000'li yılların başından itibaren popüler olmaya başladı. Bu isim, fikirleri ve davranışlarıyla etrafındaki insanlara liderlik eden, ışık tutan ve yol gösteren anlamına gelir.

9- Özgü

Ömür gibi Özgü ismi de hem kız hem de erkek çocuklarına verilen isimler arasında yer alıyor. Özgü, kendine has niteliklerini bulunan, sıra dışı anlamına geliyor.

10- Özgür:

Öz kelimesinden türetilmiş isimlerden biri olan Özgür, hareket ederken ve karar verirken hiç kimsenin tahakkümü altında kalmayan anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 25 bin kişi Özgür ismini taşıyor.