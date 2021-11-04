 O ile başlayan erkek isimleri nelerdir? O harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

O harfiyle başlayan ve dünya genelinde en çok kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Olric 2- Osmand 3- Oprah 4- Owen 5- Olive

O İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Oktay

2- Orhan

3- Ogün

4- Osman

5- Orkun

6- Oğuz

7- Oğulcan

8- Okan

9- Oytun

10- Okay

O HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Oktay:

Öz Türkçe isimlerden biri olan Oktay isminin iki farklı anlamı vardır. Bu ismin ilk anlamı öfkeli, ikinci anlamı ise disiplinli ve otoriterdir. 2021 yılı itibariyle Oktay ismini kullanan kişi sayısı 30 binin üstündedir.

2- Orhan:

Ülkemizdeki en popüler erkek isimlerinden biri olan Orhan, 12. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Orhan, hem ülkenin yöneticisi ve hükümdar, hem de sözü dinlenen bilge kişi manasına gelir.

3- Ogün:

O ve gün kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan Ogün, herkesi hatırladığı özel ve kutlu gün anlamına gelir. Ogün isminin bir diğer anlamı ise güler yüzlü ve anlayışlı kimsedir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık 22 bin kişi taşıyor.

4- Osman:

Ülkemizdeki en popüler 20 isimden biri olan Osman, tasavvufi metinlerde sıkça geçen ejderhalardan birinin adıdır. Tarihte bu ismi taşıyan en önemli kişilerden bazılarının isimleri şu şekilde sıralanabilir.

1- 3. halife - Hz. Osman

2- Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi

5- Orkun:

Orhun isminin farklı bir versiyonu olan Orkun, adaletli yönetici, yüce ve soylu kimse anlamına gelir. Bu isim genellikle Orhun ve Orhan isimleriyle birlikte kullanılır.

6- Oğuz

10. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan Oğuz, hem günahlardan uza duran takva ehli kul, hem de genç, korkusuz, dayanıklı anlamına gelir. Ülkemizde 40 binden fazla kişi bu ismi kullanmaktadır.

7- Oğulcan:

Oğul ve can kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş Oğulcan ismi, öz Türkçedir. Bu isim, insanın canı kadar kıymetli olan evlat manasına gelir.

8- Okan:

Okan ismi, kolay kolay öfkesine yenik düşmeyen, sakin ve güler yüzlü kimse demektir.

9- Oytun:

Oytun ismi, saygıdeğer, müstesna ve seçkin anlamına gelir.

10- Okay:

Öz Türkçe isimlerden biri olan Okay, kutlu ve mübarek demektir.