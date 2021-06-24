Norveç Orman Kedisi Nedir? Norveç Orman Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Oldukça ilgi gören Norveç Orman Kedisi; dünya çapında Norveç tarihinde yer aldığından mitolojik kediler şeklinde de bilinmektedir. Sibirya kedileri gibi oldukça güç hava koşullarında yaşama yetisine ve yaradılış özelliklerine haiz bu cinsin kediler, vahşi doğal yaşamın kedisi olsa da evcilleştirilen bir ırk şeklinde ülkemiz çapında en çok beslenen evcil kediler içinde göze çarpar.

Norveç Orman Kedisi Nedir?

Norveç Orman Kedisi; sıra dışı görüntüsüyle gizemli havaya sahip ve oldukça ünlü bir ırktır. Bu güzel canlıların adından da anlaşıldığı üzere İsveç kökenli bir kedi ırkı olarak bilinir. Norveç Orman Kedisi, yüzyıllar boyunca yaşayan saf kedi ırkı olup, bu kediler Norveç'in ulusal değerleri şekilde kabul edilmiştir. Genel olarak ücret karşılığında sahiplendirilen bir ırktır. Dünya çapında sayıları başka kedi ırklarına kıyasla daha az olduğundan fiyatları da oldukça yüksek olmaktadır.

Norveç Orman Kedisi Kökeni

Norveç Orman Kedisinin kökeni adından da anlaşıldığı üzere İsveç kökenli bir kedi ırkıdır.

Norveç Orman Kedisi Fiziksel Özellikleri

Norveç Orman Kedisinin tüy yapısı; uzun, soğuğa dayanıklı, kalın ve yumuşaktır. Bunun yanı sıra 5 ile 10 kilogram aralığında değişen kilosu vardır. Kulak yapısı; sivri, püsküllü ve ava odaklı kulaklardır. Gövde yapısı kaslı olup, yapılıdır. Kürkü; kalın ve yumuşaktır.

Norveç Orman Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

Norveç Orman Kedileri, oldukça arkadaş canlısı kedi ırkıdır. İnsanlarla olan iletişimleri çok güçlüdür. Ancak ilk tanışma durumunda biraz çekingen ve utangaç davranabilirler. Yalnız kalmaktan hoşlanmayan bir ırktır. Uzun zaman kapalı ortamlarda kalmaktan sıkılırlar. Açık havada gezmeyi severler. İlgi ve sevgi görmekten aşırı hoşlanırlar. İri olmalarına rağmen tam anlamıyla bir kucak kedi türleridir. Sabırlı ve uyumludur. Başka evcil hayvanlarla da ilişki kurmayı severler.

Norveç Orman Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

Norveç Odası Kedisinin yatkın olduğu hastalıklar; Kalça displazisi, Hipertrofik kardiyomiyopati ve Tip 4 glikojen depolama hastalığı şeklindedir.

Norveç Orman Kedisi Bakımı

Norveç Orman Kedisi bakımı; bütün evcil hayvanların bakımında olduğu üzere titizlik ve özen ister. Bilhassa bu sevimli canlıların tüy bakımı, zahmetli olabilir. Kış aylarının dışında senenin her dönemi tüy dökümü yaşayan bu kedi ırkının tüyleri her gün kedi tarağıyla sürekli taranmalıdır. Genel şekilde kedilerde olduğu gibi Norveç Orman Kedileri de temizliğe çok dikkat eden canlı türüdür. Bununla beraber tuvalet temizliklerinin devamlı yapılması önemlidir.

Norveç Orman Kedisi Nasıl Yıkanır?

Norveç orman kedileri bakım konusunda sahiplerine zorluk çıkarmayan kedilerdir. Sık yıkanmaları gerekmez ancak yıkandıkları durumda iyi kurutulmaya ihtiyaçları vardır. Özellikle yavrularda kurutmaya daha fazla dikkat edilmelidir. Bu türün uzun tüylü olması bakım konusunda en fazla önemin tüylere verilmesine neden olur.

Norveç Orman Kedisi Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Norveç Orman Kedisinin tüy kesimi belli aralıklarla yapılmalıdır. Bununla beraber tüyleri her uzadığında kesmek doğru olacaktır.

Norveç Orman Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Norveç Orman Kedisi; yaşadığı yere ve yaşam niteliğine göre bağlı şekilde 14 ile 16 sene arasında yaşayabilir.

Norveç Orman Kedisi Renkleri

Norveç Orman Kedisinin genellikle rengi; kahve ile beyaz tonlarının karışımı şeklinde bilinmektedir.

Norveç Orman Kedisi Mama Önerisi

Norveç Orman Kedisi için mama önerileri içerisinde; tavuk ve ton balık içerikli mamalar önerilebilir.