Ninja Kaplumbağaların İsimler Ve Renkleri Nelerdir? İsimleri Nereden Gelir

Ninja kaplumbağaların tarihi 1984 yılına kadar dayanmaktadır. İlk olarak piyasaya bir çizgi roman olarak çıkan ninja kaplumbağalar sonrasında ise çizgi film ve sinema filmleri ile izleyiciler ile buluşarak çok daha popüler bir hale gelmiştir.

Ninja Kaplumbağaların İsimleri ve Renkleri Nelerdir?

Ninja kaplumbağalar, mutasyona uğrayan dört kaplumbağa ile hocaları olan büyük bir farenin hikayesini anlatmaktadır. Ninja kaplumbağaların isimleri ise Donatello, Michelangelo, Rafael ve Leonardo olarak bilinmektedir. Ninja kaplumbağaların gözlerine taktıkları bantların renkleri farklılık göstermektedir. Dört farklı renkten oluşan göz bantları ise Ninja kaplumbağaların tanınmasına olanak sağlamaktadır.

Ninja kaplumbağaların Ninjitsu isimli dövüş sanatına da oldukça hakim olduklarını söylemek mümkündür. Ninja kaplumbağaların kullandıkları göz bantlarının renkleri ise kırmızı, turuncu, mavi ve mor olarak ifade edilmektedir. Bozulan düzene ve kötülere karşı bir mücadele içerisinde olan ninja kaplumbağaların isimleri ise bir simge niteliği taşımaktadır.

Ninja kaplumbağaların içerisinde mavi göz bandı takan kaplumbağanın adı Leonardo olarak ifade edilebilir. Turuncu göz bandı takan kaplumbağa ise Michelangelo olarak tanınmaktadır. Mor bant takan kaplumbağanın ismi ise Donatello olarak ifade edilmektedir. Son olarak takımda yer alan ve kırmızı göz bandı takan kaplumbağa ise Raphael olarak tanınmaktadır.

Ninja Kaplumbağaların İsimleri Nereden Gelir?

Ninja kaplumbağalar, kötülüğe karşı mücadele eden kahramanlar olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bozulan bir düzene karşı da mücadelelerini sürdürmektedirler. Ninja kaplumbağaların isimleri ise Rönesans döneminde yer alan önemli kişileri ifade etmektedir. Ninja kaplumbağaların isimleri, rönesansın 4 önemli temsilcisinden gelmektedir.

Ninja kaplumbağalardan Raphael, Raphael Sanzio'yu temsil etmektedir.

Leonardo olarak bilinen kaplumbağa ise Leonardo da Vinci'yi sembollemektedir.

Michelangelo ise Michelangelo Buonarroti'yi ifade etmektedir.

Donatello ise Donatello'yu temsil etmektedir.

Ninja kaplumbağalar, Rönesans döneminde yer alan ve karanlık çağda mücadele eden kişileri temsil etmekte olan fantastik karakterler olarak tanınmaktadır. İlerleyen dönemlerde çekilen filmlerde ninja kaplumbağaların taktıkları bandanaların renklerinin de aynı olduğu görülmektedir.

Ninja Kaplumbağalar Hakkında Bilgiler

Ninja kaplumbağalar çizgi romanında yer alan Splinter usta, başarılı ve büyük bir savaşçının evinde yaşamakta olan evcil bir faredir. Ninjutsu hakkında bildiklerinin hepsini yaşadığı evde öğrenmiştir. Shredder ise Splinter ustanın evcil bir fsre olarak yaşadığı evdeki sahibi Hamato Yoshi'yi öldürmüştür. Aynı zamanda Shredder hem Splinter ustanın hem de ninja kaplumbağaların en büyük düşmanları olarak tanınmaktadır.

Ninja kaplumbağaların, oluşması aslında kaplumbağaların mutasyona uğraması ile mümkün olmuştur. Aynı zamanda iyi birer ninja olabilmek için eğitimlerine sürekli olarak devam etmektedirler. Ninjutsu antik bir dövüş sanatı olarak bilinmektedir. Ninja kaplumbağaların kötülere karşı mücadele etmeyi kendilerine görev haline getirmiştir.

Çizgi filmlerin yayınlanmaya başladığı dönemde, ekranda sürekli olarak pizza yiyen ninja kaplumbağaların pizza satışlarını arttırdığı da bilinmektedir. Karakterlerin en sevdiği yiyecek pizza olarak ifade edilebilir. Kaplumbağaların göz bantlarının renklerinin farklı olması gibi hepsinin farklı birer kişilik özelliğine sahip olduklarını söylemek de mümkündür.

Leonardo grupta yer alan liderlik vasfına sahip kaplumbağa olarak tanımlanabilir.

Michelangelo ise grubun muzip ve eğlenceli kaplumbağası olarak bilinmektedir.

Donatello ise teknoloji alanında en bilgili kaplumbağa olma özelliğine sahiptir.

Raphael ise grubun hırçın ve serseri kaplumbağası olarak tanımlanabilecek özelliklere sahiptir.