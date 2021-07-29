Nesrin isminin anlamı nedir? Nesrin ne demek? Nesrin adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Farsçadan geçmiş olan Nesrin isminin sözlük anlamı yaban gülüdür. Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde bu isim ''Nasrin'' şeklinde geçer. Özellikle Divan şairlerinin eserlerinde gül ve lale ile birlikte sıklıkla yer verdiği Nesrin, sevgiliye duyulan özlemi ve aşk acısını simgeler. Nesrin isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 65 bin kişi bu ismi taşımaktadır. Bu isim resmi dili Farsça olan birçok ülkede de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Nesrin İsminin Anlamı Nedir? Nesrin Ne Demek?
Nesrin isminin üç farklı anlamı vardır:
1- (Sözlük) anlamı: Yabangülü
2- (Gerçek) anlamı: Genellikle yüksek yerlerde ve çok yağış alan bölgelerde yetişen, pembe ve beyaz renkli bir gül çeşidi
3- (Mecazi) Anlamı: Gazel ve kaside türündeki şiirlerde özlenen sevgili
Nesrin İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Uğurlu sayısı: 3
Sembol rengi: Pembe
Nesrin İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Nesrin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Sessiz sakin, içine kapanıktır.
2- Duygularını dile getirmekten hoşlanmaz.
3- Mantıktan çok duygularıyla hareket eder.
Nesrin Adının Kökeni
Yaklaşık 4 asırdır kullanılmakta olan Nesrin ismi Farsça kökenlidir.
Nesrin İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Belgin
2- Birgül
3- Gülay
4- Nalan
5- Nisa
6- Necla
7- Gülgün
Nesrin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Nesrin ismi Kur’an'ı Kerimde geçmiyor.