Nesrin isminin anlamı nedir? Nesrin ne demek? Nesrin adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 65 bin kişi bu ismi taşımaktadır. Bu isim resmi dili Farsça olan birçok ülkede de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nesrin İsminin Anlamı Nedir? Nesrin Ne Demek?

Nesrin isminin üç farklı anlamı vardır:

1- (Sözlük) anlamı: Yabangülü

2- (Gerçek) anlamı: Genellikle yüksek yerlerde ve çok yağış alan bölgelerde yetişen, pembe ve beyaz renkli bir gül çeşidi

3- (Mecazi) Anlamı: Gazel ve kaside türündeki şiirlerde özlenen sevgili

Nesrin İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 3

Sembol rengi: Pembe

Nesrin İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Nesrin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sessiz sakin, içine kapanıktır.

2- Duygularını dile getirmekten hoşlanmaz.

3- Mantıktan çok duygularıyla hareket eder.

Nesrin Adının Kökeni

Yaklaşık 4 asırdır kullanılmakta olan Nesrin ismi Farsça kökenlidir.

Nesrin İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Belgin

2- Birgül

3- Gülay

4- Nalan

5- Nisa

6- Necla

7- Gülgün

Nesrin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Nesrin ismi Kur’an'ı Kerimde geçmiyor.