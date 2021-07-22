Nejla isminin anlamı nedir? Nejla ne demek? Nejla adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 80 bin kişi Nejla adını taşıyor. İsmi Türkiye'deki en popüler 50 isimden biridir.

Nejla İsminin Anlamı Nedir? Nejla Ne Demek?

Ülkemizde kız çocuklarına verilen en popüler isimlerden biri olan Nejla'nın üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Kız çocuğu, evlat

İkinci Anlamı: Soy, nesep

Üçüncü Anlamı: Gözleri ve bakışları çok güzel olan kadın.

Nejla İsminin Özellikleri

Harflerine göre Nejla isminin öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Yardımsever

2- Hoşgörülü

3- Duygusal

Nejla İsminin Analizi

1- Harf sayısı: 5

2- ''Necla'' şeklinde kullanımı da yaygındır.

Nejla Adının Kökeni

Nejla kelimesi Arapçada doğmak manasına gelen ''nücum'' kökünden türetilmiştir. Bu ismin ilk anlamı da yeni doğmuş olan kız çocuğudur. Bintü'l ve Duhter kelimeleri Nejla ile eş anlamlıdır.

Nejla İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Ayça

2- Ayla

3- Derya

4- Dila

5- Sevda

Nejla İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Nejla kelimesi Arapça kökenli olmasına karşın bu isim Kuran'ı Kerimde geçmemektedir. Kız çocuklarına bu ismin verilmesi dinen caizdir.