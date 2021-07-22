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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 04:10 | Son Güncelleme:

Nejla isminin anlamı nedir? Nejla ne demek? Nejla adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Nejla isminin anlamı nedir? Nejla ne demek? Nejla adının özellikleri, analizi ve kökeni

Nejla ismi, hem ülkemizde hem de Farsça ve Arapça konuşulan ülkelerde oldukça yaygındır. ''Necla'' şeklinde de kullanılan bu kelimenin sözlük anlamı yeni doğmuş bebektir. Bu isim aynı zamanda nesep ve soy anlamına da gelir. Nejla isminin anlamı nedir? Nejla ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 80 bin kişi Nejla adını taşıyor. İsmi Türkiye'deki en popüler 50 isimden biridir.

  Nejla İsminin Anlamı Nedir? Nejla Ne Demek?

 Ülkemizde kız çocuklarına verilen en popüler isimlerden biri olan Nejla'nın üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Kız çocuğu, evlat

 İkinci Anlamı: Soy, nesep

 Üçüncü Anlamı: Gözleri ve bakışları çok güzel olan kadın.

 Nejla İsminin Özellikleri

 Harflerine göre Nejla isminin öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yardımsever

 2- Hoşgörülü

 3- Duygusal

 Nejla İsminin Analizi

 1- Harf sayısı: 5

 2- ''Necla'' şeklinde kullanımı da yaygındır.

 Nejla Adının Kökeni

 Nejla kelimesi Arapçada doğmak manasına gelen ''nücum'' kökünden türetilmiştir. Bu ismin ilk anlamı da yeni doğmuş olan kız çocuğudur. Bintü'l ve Duhter kelimeleri Nejla ile eş anlamlıdır.

 Nejla İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ayça

 2- Ayla

 3- Derya

 4- Dila

 5- Sevda

 Nejla İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Nejla kelimesi Arapça kökenli olmasına karşın bu isim Kuran'ı Kerimde geçmemektedir. Kız çocuklarına bu ismin verilmesi dinen caizdir.

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