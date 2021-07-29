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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 04:25 | Son Güncelleme:

Necla isminin anlamı nedir? Necla ne demek? Necla adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Necla isminin anlamı nedir? Necla ne demek? Necla adının özellikleri, analizi ve kökeni

Bazı yerlerde ''Nejla'' şeklinde kullanılan Necla ismi, Arapça kökenlidir. Bu isim Arapçada doğmak anlamına gelen ''nücum'' kökünden türetilmiştir. Necla isminin sözlük anlamı yeni doğan çocuktur. Kelimenin mecazen cömertlik anlamında kullanılır. Necla isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Necla ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biridir. Türkiye'de yaklaşık 75 bin kişi bu ismi taşıyor.

 Necla İsminin Anlamı Nedir? Necla Ne Demek?

 Necla isminin üç farklı anlamı vardır:

 1- (Sözlük) anlamı: Yeni doğmuş kız çocuğu

 2- (Gerçek) anlamı: Nesep, soy, menşe

 3- (Yan) Anlamı: Cömert, semih, eli açık, gönlü zengin

 Necla İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Farklı kullanımı: Nejla

 Uğurlu sayısı: 2

 Sembol rengi: Sarı

 Necla İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Necla isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Özü sözü birdir.

 2- Elinden geldiğince herkese yardım etmeye çalışır.

 3- Az ile yetinmesini bilir.

 Necla Adının Kökeni

17. yüzyılda literatüre giren Necla ismi Arapça kökenlidir. Necla kelimesi yaklaşık 2 asırdır hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde isim olarak kullanılıyor.

 Necla İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ayla

 2- Neriman

 3- Nurgül

 4- Ayça

 5- Neda

 6- Nisa

 7- Nalan

 8- Nur

 9- Zeliha

 10- Nuray

 Necla İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Necla ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

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