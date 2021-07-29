Necla isminin anlamı nedir? Necla ne demek? Necla adının özellikleri, analizi ve kökeni

Necla ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biridir. Türkiye'de yaklaşık 75 bin kişi bu ismi taşıyor.

Necla İsminin Anlamı Nedir? Necla Ne Demek?

Necla isminin üç farklı anlamı vardır:

1- (Sözlük) anlamı: Yeni doğmuş kız çocuğu

2- (Gerçek) anlamı: Nesep, soy, menşe

3- (Yan) Anlamı: Cömert, semih, eli açık, gönlü zengin

Necla İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Farklı kullanımı: Nejla

Uğurlu sayısı: 2

Sembol rengi: Sarı

Necla İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Necla isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Özü sözü birdir.

2- Elinden geldiğince herkese yardım etmeye çalışır.

3- Az ile yetinmesini bilir.

Necla Adının Kökeni

17. yüzyılda literatüre giren Necla ismi Arapça kökenlidir. Necla kelimesi yaklaşık 2 asırdır hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde isim olarak kullanılıyor.

Necla İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Ayla

2- Neriman

3- Nurgül

4- Ayça

5- Neda

6- Nisa

7- Nalan

8- Nur

9- Zeliha

10- Nuray

Necla İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Necla ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.