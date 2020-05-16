Naz İsminin Anlamı Nedir? Naz Ne Demek?

Naz gündelik yaşamda kullanılan bir sözcük olması ile beraber aynı zamanda kız çocukları adına güzel bir isim şeklinde değerlendiriliyor. Türkçe karşılığı olarak bakmak gerekirse, ‘kendini beğendirmek için takınılan cilve, yapmacık işve,’ olarak karşılık bulmaktadır.

Naz İsminin Anlamı

Farsça kökenli bir isim olarak öne çıkan Naz adı, Türkçede kız çocukları için çok fazla değerlendirilen bir isimdir. Anlamları ile beraber son dönemlerde daha çok popüler olmaya başladı.

- Kendini beğendirmek amaçlı takınılmış olan yapmacık işve ve cilve,

- Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme,

- Şımarıklık,

- Yalvarma, rica,

Bu farklı anlamları üzerinden insanlar tarafından hoş karşılanan işve veya da cilve şeklinde anlatmak mümkün. Her ne kadar şımarıklık ya da yapmacık iş ve şeklinde anlatılsa bile, aslında bu durum daha çok güzel bir olay karşısında ele alınan tavır şeklinde öne çıkmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı Naz ismi özellikle hoş telaffuzu ile beraber tercih edilen bir addır. Kız çocukları adına kullanılabilecek en güzel isimlerden biri olduğunu söylemek mümkün. Eğer kız çocuğunuz için güzel bir isim arıyorsanız anlamı ve okunuşu ile Naz önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.