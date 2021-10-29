Müzik Aletleri Ve İsimleri Nelerdir? En Çok Kullanılan Müzik Aletlerinin Özellikleri

Tuşlu çalgılar arasında yer alan piyano ve klavsen, aynı zamanda en çok kullanılan müzik aletlerinin başında gelir. En çok bilinen ve kullanılan telli çalgılar ise gitar, bağlama ve kabak kemanedir.

Müzik Aletleri ve İsimleri Nelerdir?

Nefesli Çalgılar

1- Kaval

2- Sipsi

3- Ney

4- Zurna

5- Saksafon

6- Çığırtma

Yaylı Çalgılar

1- Viyolnsel

2- Çello

3- Kabak Kemane

4- Kemençe

Telli Çalgılar

1- Elektro Gitar

2- Akustik Gitar

3- Bas Gitar

4- Bağlama

5- Tambur

6- Kontrbas

Vurmalı Çalgılar

1- Santur

2- Bateri

3- Perküsyon

4- Darbuka

5- Çalpara

6- Vibrofon

Tuşlu Çalgılar

1- Org

2- Piyano

3- Melodika

En Çok Kullanılan Müzik Aletlerinin Özellikleri

1- Bağlama:

Saz adıyla da bilinen bağlama, Türk Halk Müziğinde en çok kullanılan müzik aletlerinin başında gelir. Yedi telli bir çalgı olan bağlamanın en küçüğüne çöğür denir. Tambura ve cura gibi türleri de bulunan bağlama Arabesk ve Fantezi müziğinde de kullanılır.

2- Gitar:

Perdeli yaylı çalgılardan biri olan gitar, hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok kullanılan enstrümanlardan biridir. Sadece caz müziği için özel olarak üretmiş gitarın dışında, bas, elektro ve lap steel türünde de gitarlar mevcuttur.

3- Piyano:

Pianoforte adıyla da bilinen piyan, 18. yüzyılın ilk çeyreğinde icat edildi. Önceleri sadece oda müziğinde kullanılan piyano, günümüzde, caz ve blues olmak üzere birçok farklı müzik türünde de kullanılmaktadır. Toplam 88 tuştan oluşan bu enstrümanlar üç türe ayrılır: 1- Kuyruklu piyano 2- Duvar piyanosu 3- Dijital piyano

4- Ney:

Yaklaşık olarak 7 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ney, en eski üflemeli çalgılardan biridir. Tasavvuf müziğinde önemli bir yere sahip olan ney, uzunluklarına ve karar perdesine göre birçok türe ayrılır. En çok kullanılan ney çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Davud Ney 2- Süpürde Ney 3- Kız Mahsur Mabeyni

5- Bateri:

Rock ve metal müzik türlerinde kullanılan bateri, en büyük vurmalı çalgılardan biridir. Zil ve davullardan oluşan bateri, baget adı verilen çubuklarla çalınır.

6- Zurna:

Ney ile birlikte en eski nefesli çalgılardan biri olan zurna, genellikle ceviz ve söğüt ağacından yapılır. Genellikle Türk halk müziğinde kullanılan zurnanın, çeşitli yörelere ve şehirlere özgü birçok çeşidi bulunuyor.

7- Darbuka:

Darbuka, elle çalınan ritmik bir vurmalı çalgıdır.

8- Keman:

Çello ve viyolonsel olmak üzere birçok çeşidi bulunan keman, dört telli bir çalgıdır. Keman, genellikle klasik müzikte ve senfonilerde kullanılır.

9- Davul:

Düğünlerde org ile birlikte en çok kullanılan enstrümanlardan biri olan davul tokmakla çalınır. Başta bas davul ve bongo olmak üzere birçok çeşidi bulunan davul, aynı zamanda en eski vurmalı çalgılardan biridir.

10- Kaval:

Ülkemizde daha çok ''çoban çalgısı'' olarak bilinen kaval, yapımı ve çalınması en kolay nefesli enstrümanlardan biridir. Şimşir, ceviz ve söğüt başta olmak üzere birçok ağaçtan yapılabilen kavallarda toplam 8 delik bulunur. Anadolu'da farklı renklerde ve uzunluklarda üretilen farklı birçok kaval çeşidi bulunmaktadır.