Mutfak süngerinin 9 farklı kullanım alanı

- Mutfaktaki kötü kokuları giderin



Eğer mutfağınızdaki kötü kokunun kaynağı buzdolabınızsa, süngeri karbonat ve soda ile nemlendirip buzdolabının rafına yerleştirin. Karbonat ve sünger, kötü kokuları emmede etkili bir yöntemdir.



- Buz torbası haline getirin



Süngeri suya batırın, kilitli bir torbaya koyun ve bir gece boyunca dondurucuda bekletin. Bu ev yapımı buz paketleri, darbelerden ve çürüklerden kaynaklanan ağrıyı hafifletmek için harikadır. Ayrıca, yemeğinizi soğuk tutmak için yemek çantasına da atabilirsiniz.



- Meyve ve sebzelerin ömrünü uzatın



Buzdolabınızın sebzeliğine birkaç kuru sünger koyun, ardından meyve ve sebzeleri süngerlerin üzerine yerleştirin. Bu sayede süngerler, fazla nemi emmeye yardımcı olarak meyve ve sebzelerinizi daha uzun süre taze tutar.





- Pedikür süngeri olarak kullanın



Kullanılmamış bir mutfak süngeri yardımıyla evde kendi pedikürünüzü yapabilirsiniz. Süngeri uzunlamasına ikiye kesin. Daha sonra eşit mesafede aralıklarla 4 kesik atın. Her kesimde ayak parmaklarınızı kaydırın ve işleme hazırsınız!

- Ojenizi çıkarmak için kullanın

Küçük bir reçel kavanozu alın ve içine mutfak süngerini yerleştirin. Tüm alanı doldurması gerekir, bu yüzden kavanozun ölçüleri önemli. Asetonu süngerin emmesi için kabın içine dökün. Şimdi parmağınızı kavanoza daldırın ve ojeyi çıkarmak için süngere sürün. İşte bu kadar!



- Cam eşyaları güvenle paketleyin



Taşınıyorsanız veya cam bardaklarınızı sadece depoya kaldırıyorsanız, süngerlerle paketlemeyi deneyin. Oldukça hesaplı olan bu yöntem, aynı zamanda yerden tasarruf etmenizi sağlar. Değerli bardak takımlarınızı bir kutuya koyun, ardından kırılmasını önlemek için her parçayı birkaç süngerle çevreleyin.





- Çocuklarla sünger boya yapın



Çocuklarınızın süngerleri eğlenceli şekillerde kesmelerine, boyaya bulamalarına ve kağıda damgalamalarına yardımcı olun. Ya da bunu boyayı doğrudan bir süngere sürerek de yapabilirsiniz. Çocuklar bu sünger boyama tekniklerini denemeye bayılacaklar.



- Evcil hayvanlarınızın tüylerini toplayın



Evcil hayvan tüylerini döşemeli mobilyalardan kolayca çıkarmak için bu hızlı ipucunu mutlaka deneyin. Mutfak süngerini öncelikle nemlendirin, ardından tüylerin olduğu sandalyeyi veya kanepeyi silin. Sonrasında, tüylerin süngere sihirli bir dokunuşla nasıl yapıştığını izleyin.



- Sabunluk olarak kullanın

Banyonuza veya mutfak lavabonuza bir sünger yerleştirin ve sabunluk olarak kullanın. Sünger fazla sabun köpüğünü emer, sabunu kuru tutar ve aynı zamanda tezgahınızı korur.









