Mustafa ne demek? Mustafa isminin anlamı nedir?

Türk ve İslam dünyasında sıklıkla verilen bir isim olan Mustafa, birçok özel anlama sahiptir. Bu isim seçilmiş olan kişi demektir. Bunun dışında güzide, temizlenmiş arınmış anlamlarını taşımaktadır.



Mustafa İsminin Özellikleri



Mustafa ismi, liderlik vasfına sahiptir. Bu isme sahip olan kimseler akıl ve mantık gücüyle hareket ederler. Ortaya koydukları akılcı fikirler vardır. Ürettikleri fikirler, diğer insanlara da yol gösterir bir niteliktedir. Mustafa ismi, iyi ahlaka, güzel huya işaret eder. Bu ismi taşıyan çocuklar erdemli, dürüst ve yol göstericidir.



Mustafa İsmi Kur'anda Geçiyor Mu?



Mustafa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Hazreti Muhammed'in isimlerinden olan Mustafa, Sad Suresi'nin 47. ayetinde kullanılmıştır. Bu ayette Allah tarafından kabul gören, seçilmiş kişilerden bahsedilirken Mustafa ismi kullanılmaktadır