Mürdüm erikli crumble tarifi

MALZEMELER:

500 g mürdüm eriği

1 adet limon kabuğu

1 su bardağı un

1/2 su bardağı şeker

2 dolu yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı fındık

YAPILIŞI:

1 tatlı kaşığı tarçın Mürdüm erikleri yıkanır, ortadan ikiye bölünür ve çekirdekleri çıkarılır. Derince bir tavaya kesik kısımları tabanına gelecek şekilde sıralanır.

Üzerine toz şeker ve limon kabuğu eklenir. Ocakta kısık ateşte meyveler diriliğini kaybedene kadar pişirilir.

Tarçın ilave edildikten sonra bir taşım daha kaynatılır ve bir kahve fincanı suda eritilmiş mısır nişastası ilave edilerek tekrar kaynatılır. Şeffaflaşınca altı kapatılır.

Doğrayıcıya alınan un, tereyağı, şeker, tarçın ve fındık hep birlikte kum kıvamına gelene kadar çekilir.

Karışım eriklerin üstüne eşit şekilde yayılır.

Fırında180 derece fırında 30 dakika kadar üzerine kızarana kadar pişirilir.