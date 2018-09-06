MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Mürdüm erikli crumble tarifi
GeriNasıl Yapılır? Mürdüm erikli crumble tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme:

Mürdüm erikli crumble tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mürdüm erikli crumble tarifi
Abone Olgoogle-news

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Crumble var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

MALZEMELER:

500 g mürdüm eriği
1 adet limon kabuğu
1 su bardağı un
1/2 su bardağı şeker
2 dolu yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı fındık

YAPILIŞI:

1 tatlı kaşığı tarçın Mürdüm erikleri yıkanır, ortadan ikiye bölünür ve çekirdekleri çıkarılır. Derince bir tavaya kesik kısımları tabanına gelecek şekilde sıralanır.

Üzerine toz şeker ve limon kabuğu eklenir. Ocakta kısık ateşte meyveler diriliğini kaybedene kadar pişirilir.

Tarçın ilave edildikten sonra bir taşım daha kaynatılır ve bir kahve fincanı suda eritilmiş mısır nişastası ilave edilerek tekrar kaynatılır. Şeffaflaşınca altı kapatılır.

Doğrayıcıya alınan un, tereyağı, şeker, tarçın ve fındık hep birlikte kum kıvamına gelene kadar çekilir.

Karışım eriklerin üstüne eşit şekilde yayılır.

Fırında180 derece fırında 30 dakika kadar üzerine kızarana kadar pişirilir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle