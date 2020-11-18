Murat isminin anlamı nedir? Murat ne demek?

Murat ismi, emeller ve amaçları kastetmektedir. Herkesin yaşamında mutlaka iyi hedefleri ve beklentileri bulunmaktadır. Murat, yaşamdaki bu iyi gelişmelere açılan kapıları temsil eden bir sözcüktür.

Murat İsminin Anlamı

Erkek çocukları için kullanılan Murat ismi, bazı manevi değerleri de kapsamaktadır. Buna göre dürüst bir yaşam, dürüstlüğün sonucunda kazanılan güzellikler kastedilmektedir. Bu ismin analizinde mertlik, yiğitlik, cesaret gibi kavramlar mevcuttur. Hedeflere ulaşmak için dürüstçe çalışmak, alın teri ve emek ismin temsil ettiği değerlerdir.

Murat Ne Demek?

Murat, insanın yaşam için elde etmek istediği tüm iyi ve güzel değerlerdir. İsim, Arapça olmasına rağmen Kur'an'da geçmez. Fakat bazı dini kaynaklarda ele alınmaktadır. Bu kaynaklarda insanın ahiret mutluluğunu elde edebilmesinin, yegane muradı olduğuna değinilmektedir. Yaşamda atılan her adımın, bu muradı gerçekleştirmeyi hedeflediğinden bahsedilmektedir.

Murat ismi, tarihte birçok ünlü kimsenin de ismi olmuştur. Osmanlı padişahları arasında beş padişahın ismi Murat'tır. Bunlar arasında özellikle I. Murat, Balkanları fethetmesiyle ünlüdür. Fatih Sultan Mehmet'in babasının ismi II. Murat'tır. Ve duraklama dönemi padişahlarından IV. Murat, gücüyle tanınmaktadır.

Murat ismi, tarihteki bu ünlü kimselerin de ismi olmasıyla özellikle tercih edilmektedir. Bugün toplumda Murat ismi hayli yaygındır.