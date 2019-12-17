Muhammed ne demek? Muhammed isminin anlamı nedir?

Muhammed ismi bilindiği üzre Peygamberimiz(S.A.V)'in ismidir. Toplumun bazı kesimlerinde Muhammed; Muhammet diye bilinirken, TDK'da da Muhammet isminin sözlük anlamında; Peygamberimiz (S.A.V)'in isminin olduğu belirtilmektedir. Peki, Muhammed ne demek?

Muhammed isminin anlamı ; 'Pek çok kere, tekrar tekrar övülmüş, methedilmiş.' demektir. Öte yandan güzel huylu, hoşgörülü de denmektedir.

Muhammed ismi Arapça kökenlidir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Muhammed ismi dile getirilmiştir.

Muhammed İsminin Özellikleri Nelerdir?

Her konuya hem duygusal hem de mantıksal açıdan yaklaşabilen kimsedir. Dürüst işleri ahlak edinmeyi sever. İnançlı kimseler olmaktadır. Yardımseverdir. İlişkileri iyi kurabilen kimselerdir. Fazla düşünceli kimsedirler(Bunun sonucunda kendini ihmal eder.).

Muhammed isminin yaygın kullanımı, hem Peygamber efendimiz (s.a.v)'in hem de ünlü isimlerin kullanmasından kaynaklanabilmektedir.