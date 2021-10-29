Muhabbet Kuşu İsimleri - Erkek Ve Dişi Ya Da Çift İçin En Güzel, İyi, İlginç Olan Sarı, Mavi, Gri Ve Beyaz Kuş İsimleri

Evde en çok beslenen kuş türü muhabbet kuşudur. İnsanlara alışık olan canlılar arasında yer aldıkları için kendilerine konulan isimlere duyarlı olurlar.

Muhabbet Kuşu İsimleri

Bir muhabbet kuşunu sahiplendikten hemen sonra ona en yakışan ismin ne olduğu düşünülmeye başlanır. Genellikle ev halkında çocuk varsa ismi onun tercih etmesi istenir. Ancak sıradan ve çok kullanılan isimler yerine daha farklı seçenekler araştırılmalıdır. Kuşun rengine, eşine veya davranışına göre pek çok isim tercih edilebilir.

Muhabbet kuşları sürekli öten ve bazı harfleri söyleyebildikleri için konuşan kuşlardır. Bu nedenle kendisine kolay bir isim konulduğunda kendi adını telaffuz edebilir. Kolay söylenebilen, anlamı güzel olan ve karakterine uygun olan isimler tercih edildiğinde kuşun ismine olan duyarlılığı daha hızlı gelişir.

Erkek Muhabbet Kuşu için En Güzel, İyi ve İlginç İsimler

Eğer sahiplenilen muhabbet kuşu erkekse Aliş, Başkan, Bonibon, Bubi ve Cankuş isimleri tercih edilebilir. Çok hareketli kuşlar için Çılgın, narin kuşlar içinse Çıtçıt ismi verilebilir. Sürekli konuşan ve zeki olduğu düşünülen kuşlara Deha ismi yakıştırılmaktadır. Hızlı uçan kuşlara Hugo, tüyleri kısa olanlara Kırpık, yürümeyi tercih edenlere de Paytak denilebilir.

Takla atmayı seven kuşlara Taklacı, Zıpır, Şesu, Şımarık isimleri verilebilir. Hareketsiz ve sakin kalmayı tercih edenlere Mert, Paşa, Paşam, Korsan, Kont, Asil gibi isimler yakışır. Kekik, Fıstık, Fındık, Maviş, Boncuk, Pamuk, Cango, Behlül ve Benek de erkek muhabbet kuşları için en çok tercih edilen isimler arasındadır.

Dişi Muhabbet Kuşu için En Güzel, İyi ve İlginç İsimler

Erkek kuşlara göre daha kibar olmalarından dolayı dişi muhabbet kuşlarına daha tatlı isimler verilir. Balım, Balon, Aşkın, Aşkım, Cici, Çiçek gibi isimler dişi kuşa yakışmaktadır. Zayıf veya diğerlerine göre daha narin duran kuşlar için Çıtçıt, Çıtıpıtı, Kartopu isimleri konulabilir. Hareketi çok sevmeyen dişi kuşlara Miskin, Prenses, Simli, Sisi, Yaprak adları verilebilir.

Sürekli uçan ve yerinde duramayan, takla atmayı seven, konuşan dişi kuşlar daha çok tercih edilir. Bu nedenle karakterlerine uygun isimler bulmak daha kolaydır. Zıpır, Zuzu, Şımarık, Şirine, Pufi, Mızmız, Gofret veya Kırpık adlarına daha çabuk alışırlar. Ayrıca Altın, Gümüş, Bakır veya çeşitli doğal taş isimleriyle birlikte Mitolojide geçen tanrıça isimleri de konulabilir.

Çift Muhabbet Kuşları için En Güzel, İyi ve İlginç İsimler

Çift olarak alınan muhabbet kuşlarının isimleri birbiriyle uyum içinde olduğunda daha güzel bir tablo oluşur. Bu nedenle erkek kuşlara Kont, Adem, Prens; dişi kuşlara Kontes, Havva, Prenses isimleri verilebilir. Ayrıca takım tutan taraftarlar Fener ve Bahçe, Galata ve Saray, Beşik ve Taş olarak ilginç bir isim seçimi yapabilir.

Sarı, Mavi, Gri ve Beyaz Muhabbet Kuşu İsimleri

Kuşların isim seçiminde en etkili olan durum tüylerinin renkleridir. Sarı muhabbet kuşlarına Sarışın, Bonita, Biber, Çiçek, Papatya, Elma, Cimbom, Çakmak ve Cips adları konulabilir. Mavi kuşlar için genellikle Maviş tercih edilse de Korsan, Gökyüzü, Gökdeniz, Deniz, Nazar ve Melek konulabilir. Gri ve beyaz kuşlar için Coco, Hera, Herkül, Kar, Sütlaç, Yağmur, Albino adları tercih edilebilmektedir.