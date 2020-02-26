Mihran isminin anlamı nedir? Mihran ne demek?

Hindistan'a hayat veren nehir olarak ön plana çıkan Mihran, çoğu insanın bebeklerine isim olarak tercihidir. Tanrı ismi, kader, alın yazısı anlamına da gelen Mihran ismi, hem kız hem de erkekler için kullanılmaktadır.

Mihran Pakistan'ın en uzun nehri olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Pakistan'da yaşayan Müslümanlar İndus nehrine Mihran demektedirler. Çin'deki Tibet Platosundan başlayan nehir, batıya doğru Hindistan üzerinden devam ederek Pakistan'a ulaşmaktadır. Pakistan'da güneye doğru saparak Haydarabad şehrinden geçip Karaçi yakınlarında Umman denizine dökülmektedir.



Mihran İsminin Diğer Anlamları

Birkaç farklı anlama gelen Mihran ismi, alın yazısı ve kader anlamına gelmekle birlikte, Pakistan'dan geçen nehrin isminin de adıdır. Ayrıca gezmeyi seven, yılmayan yıkılmayan, gizemli, erdemli, çok fazla düşünen manalarını da taşımaktadır.