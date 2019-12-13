Meva ne demek? Meva isminin anlamı nedir?
Son zamanlarda en çok kullanılan kız isimlerinden biri de Meva oldu. Kız bebek bekleyen anne- baba adayları duydukları her isim gibi Kökeni Arapça olan Meva isminin de anlamını merak ediyor. Peki, Meva ne demek? Meva isminin anlamı nedir? Meva ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?
Meva ismi anlamı sığınacak yer anlamına gelmektedir. Meva ismi ayrıca mesken ve yurt anlamlarını da taşımaktadır.
Meva Ne Demek
Meva ne demek: Meva TDK sözlüğünde yer almamaktadır. İsmin kökeni Arapça'dır. Bununla beraber yurt anlamı taşımaktadır.
Meva İsminin Özellikleri
Sağlam karakterli kişilerdir. Ayrıca dost canlısı olup arkadaş edinmeyi severler. Girdiği bir ortamda dikkatleri kısa sürede üzerlerine çekmeyi başarırlar. Başarıya giden yolda özverili ve azimlidirler. Başarıya hayatlarını adamıştırlar. Disiplinli kişilerdir. Bir iş üzerinde kolay rahavet duygusuna kapılmazlar. Ayrıca meraklıdırlar. Meraklı kişilikleri olduğundan dolayı yeni şeylere karşı aşırı ilgilidirler.
Meva İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?
Meva ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Secde suresi 19. ayette ve Necm suresi 15. ayette geçmektedir.
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