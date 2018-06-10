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Metabolizma Hızlandıran Smoothie | Mucize Lezzetler

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Metabolizma Hızlandıran Smoothie | Mucize Lezzetler
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde metabolizma hızlandıran smoothie var!

Malzemeler:

  •  Yarım demet maydanoz
  •  1 tutam ıspanak
  •  Yarım elma (doğranmış)
  •  1 parça zencefil
  •  1 adet limonun suyu
  •  1,5 su bardağı su

Yapılışı:

  •  Maydanoz, ıspanak, elma, salatalık, zencefil, limon suyu ve suyu Arçelik B-Fit Power Blender’a ekleyerek tüm malzemeler iyice karışana dek çalıştırın.
  •  Bir bardağa döktüğünüz smoothieyi frenk maydanoz ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun! 
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