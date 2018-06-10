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Metabolizma Hızlandıran Smoothie | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde metabolizma hızlandıran smoothie var!
Malzemeler:
- Yarım demet maydanoz
- 1 tutam ıspanak
- Yarım elma (doğranmış)
- 1 parça zencefil
- 1 adet limonun suyu
- 1,5 su bardağı su
Yapılışı:
- Maydanoz, ıspanak, elma, salatalık, zencefil, limon suyu ve suyu Arçelik B-Fit Power Blender’a ekleyerek tüm malzemeler iyice karışana dek çalıştırın.
- Bir bardağa döktüğünüz smoothieyi frenk maydanoz ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!
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