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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Merve ne demek? İşte Merve isminin anlamı

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Merve ne demek? İşte Merve isminin anlamı
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Merve, en çok kullanılan kız bebek isimlerinden biri. Özellikle dini anlamları yönüyle tercih edilen bir isim olan Merve'nin ne anlama geldiği ebeveyn adayları tarafından sık sık merak ediliyor. Peki, Merve ne demek? İşte, Merve isminin anlamı...

Merve adı İslam alemi adına yükseklik manasını taşır. Bunun yanı sıra Mekke'nin yakınında olan Safa dağının karşısında bulunan kırmızı renkli tepenin adı da Merve'dir. Hacılar, Safa ile Merve arasında yedi kez gidip gelerek Sa'y ederler.

Merve isminin Kuran'ı Kerim'de de geçtiğini söylemek doğru olacaktır. Merve isminin bir başka anlamı da çakıl taşıdır. Merve isminin anlamlarının bu şekilde olduğunu söylemek mümkündür.

Merve Adının Özellikleri

Merve adını taşıyan kişilerin genel şekilde; içine kapanık, duygusal, üzüntü ile sevinci bir arada yaşayan kişiler oldukları rivayet edilmektedir. Bunun yanı sıra bu adı taşıyan kişiler, akıllarına geleni yapmaktan çekinmeyip fakat karar verme konusunda zorlanan, mücadeleci kişiliğe sahip oldukları da rivayet edilir.

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