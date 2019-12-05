Mehmet isminin anlamı nedir? Mehmet ne demek, Kur'anda geçiyor mu?

Mehmet ismi yerlerde ve göklerde övülen anlamında kullanılır. Aynı zamanda Muhammed isminin kısaltılmış halidir. İsim Muhammed isminden türetilmiş bir Arapça sözcüktür. İsim Arap toplumunda Muhammed olarak kullanılır. Türk toplumunda sözcük "Mehmet" haline dönüşmüştür.



Mehmet İsminin Özellikleri



Mehmet ismi güzel ahlakı hidayeti ve onurlu bir yaşamı temsil eder. Bu isim ahlaki değerlere bağlılığa, doğru ve dürüst olmaya işaret etmektedir. Bu ismi taşıyan kimseler iyi huyu, temizliği ve dürüstlüğü ile tanınır. Aklı, mantığı ve sağduyuyu anlatan bu isim, aynı zamanda sevgi ve saygıyı da içerir. Saygılı, sevgi dolu merhametli kimselere işaret eder.



Mehmet İsmi Kur'an'da geçiyor mu?



Mehmet İsmi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak ismin uzun hali olan Muhammed, İslam peygamberine seslenilen birçok ayette kullanılmıştır.