Mehlika isminin anlamı nedir? Mehlika ne demek? Mehlika adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde Mehlika ismini kullanan kişi sayısı 2228'dir. Bu ismi taşıyan kişilerin büyük çoğunluğu İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da ikamet ediyor.

Mehlika İsminin Anlamı Nedir? Mehlika Ne Demek?

Mehlika isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Yüzü ay kadar beyaz olan kadın

İkinci Anlamı: Yaşadığı dönemin en güzel kadınlarından biri, afet-i devran

Mehlika İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 7

Mehlika uğurlu sayısı: 5

Sembol rengi: Beyaz

Türü: Birleşik isim Meh + Lika

Mehlika İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Mehlika isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Mehlika Adının Kökeni

Mehlika Farsça Meh ve Arapça lika kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

1- Doğal ve samimidir.

2- Kendisini geliştirmek için sürekli araştırma yapar, kitap okur ve fırsat buldukça seyahate çıkar.

3- Yeni insanlarla tanışmayı ve yeni yerler keşfetmeyi sever.

4- Heyecanlı ve meraklıdır.

Mehlika İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Mehpare

2- Mehtap

3- Melisa

4- Melahat

5- Melis

6- Merve

7- Melike

8- Meltem

9- Mine

10- Melek

Mehlika İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Mehlika ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.