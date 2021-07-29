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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 04:17 | Son Güncelleme:

Mehlika isminin anlamı nedir? Mehlika ne demek? Mehlika adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Mehlika isminin anlamı nedir? Mehlika ne demek? Mehlika adının özellikleri, analizi ve kökeni

Bazı isimler iki farklı dilden kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur. O isimlerden biri olan Mehlika ismi Arapça - Farsça kökenlidir. Meh Farsçada ay anlamına gelirken dilimize Arapçadan geçmiş olan lika kelimesi ise yüz demektir. Mehlika isminin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde Mehlika ismini kullanan kişi sayısı 2228'dir. Bu ismi taşıyan kişilerin büyük çoğunluğu İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da ikamet ediyor.

 Mehlika İsminin Anlamı Nedir? Mehlika Ne Demek?

 Mehlika isminin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Yüzü ay kadar beyaz olan kadın

 İkinci Anlamı: Yaşadığı dönemin en güzel kadınlarından biri, afet-i devran

 Mehlika İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 7

 Mehlika uğurlu sayısı: 5

 Sembol rengi: Beyaz

 Türü: Birleşik isim Meh + Lika

 Mehlika İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Mehlika isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 Mehlika Adının Kökeni

 Mehlika Farsça Meh ve Arapça lika kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

 1- Doğal ve samimidir.

 2- Kendisini geliştirmek için sürekli araştırma yapar, kitap okur ve fırsat buldukça seyahate çıkar.

 3- Yeni insanlarla tanışmayı ve yeni yerler keşfetmeyi sever.

 4- Heyecanlı ve meraklıdır.

 Mehlika İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Mehpare

 2- Mehtap

 3- Melisa

 4- Melahat

 5- Melis

 6- Merve

 7- Melike

 8- Meltem

 9- Mine

 10- Melek

 Mehlika İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Mehlika ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

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