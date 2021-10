Market İsimleri - En Güzel, Özgün, Yaratıcı Ve Etkileyici Market İsim Önerileri İle Anlamları

Market isimleri, bir işletmenin diğer özellikleri gibi, doğru fikir doğru markaya dönüşmeden önce beyin fırtınası ve atölye çalışması gerektirir.

Market İsimleri

Teknoloji çağında yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız zamanlardan dolayı, herhangi bir ürünün kamuoyu görüşleri, ilk izlenimlerin ve arama motorlarının kaprislerine tabidir. Marka sadakati, marka adının ötesine geçse de, bir şirketin veya ürünün çekiciliği, genellikle farklı türden müşterileri çeken etkili marka adlarıyla tamamlanır. Sorun şu ki, adlandırma ve markalama süreci zor ve zaman alıcı olabilir. Ayrıca markanızın canlılığı için çok önemlidir, yanlış seçim marketinizi daha yelken açmadan batırabilir.

Market adı için kısa, hızlı bir ada sahip olmak akılda kalıcılık konusunda çok daha önemlidir. Ayrıca telaffuzu kolay olmalıdır. Markalar her gün piyasaya çıkıyor ve size çekici gelen isimler şüphesiz başkasına da hitap etmelidir. Kısa kelimelerin farklı kombinasyonlarını deneyebilirsiniz. Kafiyeli veya aliterasyonlu iki kısa kelime de seçebilirsiniz. Kişisel anlamı olan bir kelime kullanmak daha çekici olabilir. Doğrudan rakipleriniz tarafından hangi isimlerin alındığını keşfetmek için pazar araştırması yapmalısınız.

Bir film karakteri ya da filmde yer alan ünlü bir marketin adını kullanabilirsiniz. Hatta marketinizin camına o filme ve oradaki markete ait bir fotoğraf yerleştirebilirsiniz. Bu, çok daha akılda kalmanızı sağlayarak marketinizin ününü arttırabilir. “Pikachu” gibi sevilen bir çizgi film karakterinin adını alabilirsiniz. Severleri marketinizden alışveriş yapmaktan hoşlanacaktır. Diğer yandan bir market olduğunu öne çıkaran isimler seçebilir, hatta İngilizce isimler dahi düşünebilirsiniz.

İşletme adı fikirleri konusunda yetersizseniz, kendinize düşünmek için zaman ayırmalısınız. Belki nostaljisi olan bir isim tercih edebilirsiniz. İlham her yere gelebilir. Çevrenizdeki konuşmaları dinleyin, çevrenizi inceleyin. Başkalarına da danışabilirsiniz. Hatta sizi en iyi tanımlayan ismi marketinize verebilirsiniz.

Bir Market İçin Kullanılacak En İdeal İsimler

Marketler için oldukça ideal isimler bulabilirsiniz. Marketler genel olarak yiyecek ürünlerine yoğunlaşır. Bu yüzden “Yiyecek” anlamına gelen isimlerden yararlanabilirsiniz. Diğer yandan farklı şeyler satıyor ve insanların aradığı her şeyi marketinizde bulunduruyorsanız “Aradığınız Her Şey” gibi uzun ama farklı bir isim de seçebilirsiniz.

Marketinize kendi adınızdan çok soyadınızı vermek de oldukça hoş bir seçim olacaktır. Örneğin, soyadınız “Güngör” ise “Güngörmüşler Market” gibi bir isim belirleyebilirsiniz. Marketinizi benimsemişseniz ve müşterilerinizin de benimsemesini istiyorsanız “Benim Marketim” gibi bir isim oldukça ideal bir seçimdir. Kızınız ya da oğlunuz varsa onun adıyla ya da onlara verdiğiniz lakabıyla bir market ismi düşünebilirsiniz.

En iyi market isimleri genelde kısadır. A101, Şok, Bim gibi kolay isimler seçebilirsiniz. Diğer yandan marketinize bir sayı adı vermeniz de hoş olabilir. Bir, On İki ya da Yirmi Üç gibi bir isim farklı olabilir. Ayrıca bu tip isimler akılda kalıcıdır.

En Güzel Market İsimleri Önerileri

My Market: Benim Marketim

Daisy: Papatya

Lily: Zambak

Tolerance: Hoşgörü

Welcome: Hoş Geldiniz

Trader: Tecirmer

Situation: Durum

Popular: Sevilen

Prepared: Hazırlıklı

What Are You Looking For: Ne Arasan Var

En Özgün Market İsimleri Önerileri

Thistle: Deve Dikeni

Wanted: Aranan

General

Buy Bread: Ekmek Al

Agenda: Gündem

Güngörmüş

Beri Gel

Kürkçü Dükkanı

You And Me: Sen ve Ben

Love: Aşk

En Etkileyici Market İsimleri Önerileri

Revolution: Devrim

Detail: Detay

Presentation: Sunum

Life: Hayat

You Will Find: Bulursun

Location: Konum

Torch: Fener

Unique: Benzersiz

Favorite: Gözde

Attentive: Özenli