Manuş Baba - Bu Havada Gidilmez akor ve gitar ritimleri

Bbm Fm Eb Db Cm

Fm Bbm Fm Eb Db Cm Fm

x2

Bbm Fm

Beni bırakıp gitme bir yere

Eb Db Cm Fm

Gidersen unutursun, dilerim böyle olmaz

Bbm Fm

Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez

C Fm Ab

Aslında hiç gidilmez, gidilmez

Bbm Fm

Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez

C Fm

Aslında hiç gidilmez

Bbm Fm Eb

Son günüme kadar, kalp durana kadar

Cm Fm Bbm

Aşk mezara kadar, sakın ha gitme

Bbm Fm Eb

Son günüme kadar, kalp durana kadar

Cm Fm

Aşk mezara kadar

Bbm Fm Eb Db Cm

Fm Bbm Fm Eb Db Cm Fm

x2

Bbm Fm

Beni unutma, unutama inşallah

Eb Db Cm Fm

Unutursan kahrolurum, dilerim öyle olmaz

Bbm Fm

Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez

C Fm Ab

Aslında hiç gidilmez, gidilmez

Bbm Fm

Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez

C Fm

Aslında hiç gidilmez