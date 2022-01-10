Malt unu nedir, nerelerde kullanılır? Mal unu faydaları ve özellikleri

Son günlerde adını sıklıkla duymaya başladığımız malt unu hamur işi tariflerinde yüksek protein sağladığı ve renginden dolayı tercih ediliyor. Arpa çekirdeklerinden elde edilen tam tahıllı malt unu faydaları ve kullanımı hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Malt unu nedir?

Malt Unu , maltlanmış arpa çekirdeklerinden yapılan tam tahıllı bir undur. Buğday unu ile aynı boyutta olan parçacıklardan oluşur. Maltlı arpa, ham arpanın yalnızca su, ısı ve zamanla doğal olarak işlenmesiyle oluşturulur. Ham arpa, hafif işlem gördüğü için doğal olarak adlandırılır. Demleme, Çimlenme ve Kurutma, maltlama işleminin üç aşamasıdır. Sonrasında ise malt unu elde edilir.

Malt unu nerelerde kullanılır?

Yüksek protein konsantrasyonuna sahip Malt Unu genellikle gıda işinde kullanılır. Malt, içeceklerde, unlu mamullerde (kekler, simit, ekmekler), tahıllarda ve atıştırmalıklarda (protein çubukları, yoğurtlar, şekerlemeler) kullanılan malt özleri adı verilen sıvı veya toz tatlandırıcılar üretmek için daha fazla işlenebilir.

Malt unu nasıl kullanılır?

Malt kullanmanın en iyi yolu, tarifinizdeki şekerin bir kısmının yerine geçmesidir. Çok fazla malt, aşırı dayanıklı hamura ve hoş olmayan ekşi bir tada yol açabileceğinden, bunu idareli kullanmak önemlidir. Birçok ekmek unu zaten malt tozu eklemiştir, bu nedenle daha fazlasını eklemeden önce malzemeleri kontrol ettiğinizden emin olun. Sizinkinde değilse, bir çay kaşığı şekeri yarım çay kaşığı diastatik malt unuyla değiştirmek, hamurunuzu aşırı doldurmadan ihtiyacınız olan etkiyi sağlamak için yeterli olacaktır.

Ekşi hamur için az miktarda diastatik malt unu da yararlıdır, başlangıç ​​koloniniz kendini kurarken bakteri ve mayalara yavaş bir enerji salınımı sağlar. İlk dinlenme periyodundan sonra başlatıcınıza yarım çay kaşığı ekleyin.

Doğru miktarlarda kullanıldığında, diastatik malt unu, güçlü bir kabarmayı, iyi dokulu kırıntıları ve parlak kahverengi bir kabuğu destekleyen küçük bir tutam ile bir fırıncının gizli bileşeni olabilir. Her iki malt unu türü de fırınınıza lezzet ve renk katmak için kullanılabilir.



Malt unu faydaları nelerdir?

Bugün, malt özütü, bir dizi güçlü içsel sağlık yararını bir araya getiren doğal olarak işlevsel bir bileşen olarak yeniden dikkat çekiyor. Diğer kullanımların yanı sıra, sporcuların yenilemek ve iyileşmek için malt özü bazlı içeceklere giderek daha fazla güvenmelerinin bir nedeni diyebiliriz.